Filme "Asas" de Ana Rocha de Sousa selecionado para o Festival de Odessa na Ucrânia

O filme foi rodado em Portugal e na Ucrânia e parte de um contexto real, de conflito, e de história das mulheres de uma família que encontrou refúgio em Portugal.

O filme "Asas", da realizadora portuguesa Ana Rocha de Sousa, foi selecionado para o Festival Internacional de Cinema de Odessa (OIFF), que começa a 27 de agosto, em Kiev, revelou a organização.

De acordo com a programação anunciada e disponibilizada 'online', "Asas" está entre as longas-metragens de ficção da competição oficial do festival.

"Asas" é a segunda longa-metragem de Ana Rocha de Sousa, depois do premiado "Listen" (2020), e inspira-se na história de uma família ucraniana refugiada de guerra.

O filme foi rodado em Portugal e na Ucrânia - que coproduziu - com elenco português e ucraniano, com atores e não atores, e parte de um contexto real, de conflito, e de história das mulheres de uma família que encontrou refúgio em Portugal.

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Em 2024, ainda antes da rodagem, Ana Rocha de Sousa contava à agência Lusa que "Asas" se enquadra num realismo social. "É um filme humano, sobre pessoas, e é sempre isso que me interessa", disse.

"Os factos reais em que se baseia são de famílias vítimas de guerra que têm de encontrar outros lugares no mundo para viver com a paz possível. Existe um contexto da história que me liga diretamente e que me provoca imediata empatia e que me faz querer contar e ser parte da voz de pessoas que passam por isto", afirmou.

Ana Rocha de Sousa estudou Pintura na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa e fez um mestrado em realização na Escola de Cinema de Londres, no Reino Unido.

Começou por trabalhar em representação, participando sobretudo em séries televisivas, mas também fez direção de arte, cenografia, deu aulas, realizou curtas-metragens, vídeos musicais e publicidade.

Em 2023, Ana Rocha de Sousa estreou-se como encenadora, com a peça "O dever de deslumbrar", sobre a escritora Natália Correia.

Além de "Asas", produzido por Maria & Mayer e que não tem ainda data de estreia anunciada para Portugal, Ana Rocha de Sousa já terminou o documentário "Neste Quarto: Carminho", que regista a digressão da cantora Carminho ao Japão, em 2024, quando promovia o álbum "Portuguesa".

A 17.ª edição do Festival Internacional de Cinema de Odessa vai decorrer de 27 de agosto a 04 de setembro em Kiev.