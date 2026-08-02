Kanye West: as polémicas e as explicações do (ex?) nazi que vai atuar no Algarve

Cinco canções que resumem a carreira musical de Luís Represas (1956-2026)
22 de julho de 2026 às 13:16Pedro Henrique Miranda
Tudo indica que na próxima sexta-feira, dia 7, o rapper e cantor que revolucionou o hip-hop antes de chocar o mundo vai atuar no Estádio do Algarve. Proscrito em (quase) todo o lado, mas não aqui.
Por quase toda a Europa, foi um rol de concertos cancelados. Itália (por “questões de segurança e motivos de ordem pública”), Reino Unido (onde lhe foi negado um visto de entrada), França, Polónia, Suíça ou Chéquia: nenhum destes países quis receber Kanye West. Tem sido no mínimo atribulada, a primeira digressão do rapper e cantor americano em território europeu em mais de dez anos, desde 2014.