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Quem és tu, Caetana Botelho Afonso? Vendo o "documentário" da Prime, ficamos sem saber

Em "Caetana, a Portuguese Girlie", novo filme da Prime Video sobre a influencer portuguesa, há pouco mais conteúdo narrativo do que numa "story" de Instagram. Tudo parece uma encenação.

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André Almeida Santos 01 de agosto de 2026 às 07:44
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Há um berro, começa-se a ouvir I Gotta Feeling dos Black Eyes Peas e, segundos depois, enfia-se o soundbyte “Adoro ser quem sou.” Mais à frente, enquanto Daniel Oliveira faz uma apresentação, num jardim escuro apenas iluminado pelos faróis de carros, está Cristiano Ronaldo a dar toques na bola. Ronaldo pára a bola entre o queixo e o ombro e diz “Ah pois é! Parece fácil?”. Parecia fácil. Estávamos em 2010 e na SIC, prometia visitas a casa dos futebolistas da Seleção Nacional, antes do Mundial da África do Sul, para mostrar como viviam.

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