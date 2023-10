Nunca mais é sábado: do Iminente ao FOLIO e à cerveja artesanal, temos 12 ideias para o seu fim de semana

1. Em Lisboa, o festival Iminente regressa este fim de semana numa nova versão - com entrada livre e no centro da cidade. Cruzando, novamente, a arte urbana com a música e outras disciplinas artísticas, promovendo debates e apresentando performances e instalações, esta versão "takeover" do festival vai decorrer na Praça do Comércio e tem uma programação ampla, que pode ser consultada na íntegra aqui.



No campo musical, há muito para ver e ouvir. Para este sábado, 14, estão previstas atuações de, entre outros, Rita Vian (18h50, palco Margem), Sam the Kid (21h, palco Choque), Dino D'Santiago (23h, palco Margem), Shaka Lion (24h, palco Ministerium), Branko (1h, palco Margem), Nídia (4h, palco Ministerium) e Jorge Caiado (6h, palco Ministerium).







O evento que junta cerveja, gastronomia e música ocupa o Hub Criativo do Beato ao longo deste fim de semana D. R.

A peça da companhia conimbricense Teatrão será apresentada durante um mês, podendo ser vista até 12 de novembro Carlos Gomes

Novas Cartas Portuguesas, escritos por Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa, e do processo judicial que incidiu depois sobre as "Três Marias" para uma reflexão sobre o passado e o presente do País. Para ver a partir das 21h30.







A peça "Ainda Marianas" será apresentada em Faro, esta sexta-feira à noite Filipe Ferreira

Sergei Prokofiev (1891-1953), que se apresenta pela primeira vez em Lisboa para um "DJ set em tempo real, misturando a batida dos seus quartetos para cordas, tocados ao vivo pelo Quarteto Ignius".



A cantora Lura apresenta-se este fim de semana em concerto no CCB, em Lisboa Tiago Sousa Dias/SÁBADO

Artur Tuznik e o contrabaixista norte-americano Jasen Weaver, além de um colaborador mais regular, o baterista João Lopes Pereira.



Já no sábado, 14, as atenções estarão centradas no concerto do quarteto liderado pelo baterista Mário Costa, que o junta ao trompetista vietnamita-americano Cuong Vu, o pianista, teclista e especialista em samples francês Benoît Delbecq e o contrabaixista - igualmente francês - Bruno Chevillon. O quarteto apresentará o novo álbum Chromosome. Em ambos os casos, os concertos começam às 22h, decorrem no Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal e os bilhetes custam €12.







Já domingo será possível ouvir músicos e bandas como Cachupa Psicadélica (16h50, palco Half-Pipe), Pongo (18h45, palco Margem), Ferro Gaita (19h45, palco Choque), Omar Souleyman (20h45, palco Margem), Rome Streetz (22h, palco Choque), Pedro Mafama (23h, palco Margem), DJ Glue (23h, palco Ministerium), DJ Marfox (1h30, palco Ministerium) e Pedro da Linha (4h, palco Ministeirum).2. No Hub Criativo do Beato, também em Lisboa, decorre este fim de semana a 2ª edição do Beer Ato. O evento junta 13 microcervejeiras nacionais - com algumas das mais conhecidas marcas de cerveja artesanal presentes -, mais de 50 cervejas par aprovar, opções gastronómicas e música, com concertos e DJ sets assegurados por Femme Falafel (6.ª, 20h), April Marmara (sáb., 18h), Moonshiners (sáb., 20h) e Rita Onofre (dom., 15h).O Beer Ato terá também um kids space, com monitores e atividades programadas para crianças entre os 3 e os 12 anos (entre as 12h e as 18h). A entrada é gratuita.3. O sábado e o domingo convidam também a uma visita a Óbidos. O festival literário FOLIO, que começou esta quinta-feira, dia 12, e que termina apenas dia 22, transforma esta vila do distrito de Leiria numa povoação dominada pelo livro. Este sábado, por exemplo, o programa inclui conversas sobre "livrarias: o risco de ser a favor" (com Isabel Lucas e Jorge Carrión), "escrita e o risco: o difícil exercício de estar próximo, sem estar dentro", com os jornalistas Ana França, Luciano Alvarez, Miguel Manso e Tiago Carrasco, e "escrever sobre a realidade", com Tatiana Salem Levy e Susana Moreira Marques.No dia seguinte, domingo, o deputado e historiador Rui Tavares fala com o académico italiano Antonio Scurati sobre "populismos", a escritora Gisela Casimiro apresenta o seu livro Estendais e o romancista Hugo Gonçalves fala sobre o seu novo livro Revolução. A programação completa, bem mais extensa, pode ser consultada aqui 4. Em Coimbra, sugerimos-lhe aproveitar este fim de semana com uma ida ao teatro. A companhia Teatrão acaba de estrear a peça Ti Coragem & Filhos Lda, que estará em cena até 12 de novembro. Com encenação de Marco Antonio Rodrigues e dramaturgia a cargo do encenador e de Jorge Louraço Figueira, parte de Mãe Coragem e Seus Filhos, peça de teatro escrita em 1939 por Bertolt Brecht, mas situa a reflexão no Portugal de 2024, fazendo uma ligação entre a guerra, o capitalismo e o ""Durante cerca de duas horas e meia, acompanhamos as peripécias e escolhas de uma família de comerciantes, durante uma viagem de longas décadas por entre as frentes de batalha de uma guerra que não cessa", lê-se em nota informativa enviada pela companhia à. Esta sexta-feira e este sábado, a peça é apresentada a partir das 21h30. No domingo, o início do espetáculo está previsto para as 19h. Os bilhetes custam €10.5. De Coimbra para Faro, mais teatro. Esta sexta-feira, às 21h30, o Teatro das Figuras acolhe uma apresentação da peça Ainda Marianas, no âmbito do programa itinerante Odisseia Nacional do Teatro Nacional D. Maria II (atualmente encerrado para obras de requalificação).Com criação e dramaturgia deda companhia de teatro Os Possessos, parte dos textos das6. Regressando a Lisboa e à música, há muito para ouvir este fim de semana no Centro Cultural de Belém. Esta sexta-feira, a partir das 21h, o Grande Auditório do CCB recebe um concerto da cantora e compositora Lura, que promete um "espetáculo de celebração da cultura luso-africana".No dia seguinte - sábado, 14 - o mesmo CCB é o palco do início do ciclo Atravessar o Fogo, um conjunto de oito concertos com curadoria de Martim Sousa Tavares que promovem "música para quebrar barreiras, em horários e espaços menos comuns", convidando "a novas formas de estar e de escutar". O arranque assinala-se com uma atuação do compositor, DJ e produtor Gabriel Prokofiev, neto do histórico pianista, compositor e maestro russo7. Este fim de semana, o humorista Salvador Martinha volta aos palcos para uma nova temporada do espectáculo Plim, que tem encenação de Rui M. Silva. Intitulada Tás Óptima, a nova temporada de apresentações arranca esta sexta-feira e este sábado, 13 e 14 de outubro, no Centro de Artes de Águeda. Como convidados, Salvador Martinha terá João Maria e Inês Aires Pereira.Seguem-se depois espetáculos no Coliseu do Porto (16 e 17 de outubro), no Altice Forum Braga (21 de outubro), no Coliseu dos Recreios, em Lisboa (14, 15 e 16 de novembro), no Convento São Francisco, em Coimbra (2 de novembro) e no Palácio de Congressos do Algarve, em Albufeira (4 de novembro).8. A decorrer desde esta quinta-feira, 12, o SeixalJazz continua a ser paragem obrigatória para os amantes deste género musical. Esta sexta-feira, o festival prossegue com um concerto do saxofonista português Ricardo Toscano com um quarteto criado especificamente a pensar nesta atuação, que inclui o pianista polaco (a residir na Dinamarca)

9. Mais a norte também há jazz, ou neste caso música com uma ligação ao jazz, que merece escuta atenta. O acordeonista português João Barradas, um dos nomes mais respeitados da nova geração do jazz e da música portuguesa, apresenta-se às 21h30 de esta sexta-feira, 13, no Auditório de Espinho. Desta vez, porém, o músico e compositor que se move quer no campo do jazz quer na música clássica vai dedicar-se a peças de Franz Schubert e Sergei Rachmaninoff, numa revisitação do Romantismo musical.



10. Ainda na música, mas já fora do eixo jazz-música clássica, o cantor angolano Yuri da Cunha, figura de relevo da kizomba e do semba das décadas recentes, apresenta-se esta sexta-feira à noite (21h30) no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, num concerto de comemoração dos seus 30 anos de carreira. Em palco, terá convidados como Paulo Flores, Prodígio e Magary Lord. Os bilhetes custam entre €30 e €50.



O cantor angolano Yuri da Cunha celebra esta sexta-feira à noite, no Coliseu dos Recreios, um marco: 30 anos de carreira D. R.

11. Quem também se apresenta este fim de semana no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, é a cantora e compositora Mayra Andrade. A artista nascida em Cabo Verde e com ligação estreita a Lisboa sobe àquele palco no sábado à noite, 14 (às 21h30), para apresentar o espetáculo Reencanto - Voz & Violão, em que interpreta as suas canções num registo mais recolhido e acústico, acompanhada pelo guitarrista Djodje Almeida. Uns dias depois, na quinta-feira, dia 19, apresenta-se no mesmo formato no Coliseu do Porto.



12. Já Braga recebe, no mesmo dia - sábado, 14 -, um concerto da pianista, cantora, compositora e especialista em sintetizadores Lisa Morgenstern. A artista, com raízes alemãs e búlgaras, apresenta-se na Sala Principal do imponente Theatro Circo. Os bilhetes custam €15.