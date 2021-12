Dino D'Santiago: 'A música é a confissão que nunca quis fazer'

Há dias, em conversa com o também músico e autor Kalaf Epalanga, Dino D’Santiago falava de jornadas. Das frases, das palavras, expressões como “nova Lisboa” e “mundo nobu” que agora faziam parte das ruas, das vidas e dos corpos de tanta gente. “Unidos chegamos ao porto que todos querem”, dizia.



Badiu, disco editado no final de novembro, o seu sexto a solo, carrega o mesmo messianismo; libertação e luta e resiliência em 12 faixas, construídas numa residência artística, mas é também uma janela para um músico que fez as pazes consigo mesmo e que quer mais. Não é a dança que interessa, não é sequer o espetáculo, é a importância da mensagem, a forma como abraçamos a diferença no futuro.