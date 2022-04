Martim Sousa Tavares: “Ato de rebeldia? Fiz um graffito na Lapa”

Martim Sousa Tavares é um dos novos jurados do concurso de talentos da SIC, Ídolos. A SÁBADO acompanhou o maestro de 30 anos, filho mais novo de Miguel Sousa Tavares, em quatro momentos da semana em que se estreou no prime time da televisão nacional.

Sexta, 1 de abril. Na Casa de Chá do Parque da Cidade de Aveiro, Martim Sousa Tavares dirige o primeiro ensaio da Orquestra Filarmonia das Beiras, como maestro convidado. Mas na sua cabeça ainda ecoam as audições para o concurso da SIC, Ídolos – que estreou no passado sábado, dia 9 – de que o maestro é um dos quatro jurados. “Ouvimos quase 100 pessoas e 18 cantaram Million Reasons, da Lady Gaga. Se mais alguém cantar essa canção, acho que o atiro ao rio”, diz à SÁBADO. As gravações estenderam-se até às 3h da manhã e incluíram uma viagem num Rolls Royce. Às 10h, o maestro iniciava em Aveiro o ensaio de As Sete Últimas Palavras de Cristo na Cruz, do austríaco Joseph Haydn. “Chegar aqui e dirigir o ensaio é como ter dupla personalidade.”