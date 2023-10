Mesas de autores, tertúlias e poesia numa edição do Folio dedicada ao "Risco"

As 14 mesas de autores da edição 2023 do Festival literário Internacional Folio, em Óbidos, vão começar pelo "Fim" e acabar no "Futuro", ao longo de 11 dias de encontros entre escritores e leitores sob o tema "Risco".



O escritor britânico Geoff Dyer e o português João Tordo partilham a mesa de abertura do festival, na sexta-feira, numa conversa sobre o "Fim", a que se seguirão temas como "Amor" (com Carla Madeira e Mariana Enriquez), "Desejo" (com Maria do Rosário Pedreira e José María Micó), e "Utopia" (com Hervé Le Tellier e Julia Navarro).





Outros riscos estarão, ao longo do Folio, em debate nas mesas que juntam Terry Eagleton e Pedro Mexia a falar de "Pensamento critico", Rui Tavares e Antonio Scurati a conversar sobre "Populismos", Vigdis Hjorth e Beatrice Salvioni a discorrer sobre a "Memória" ou Marta Pais Oliveira e An Yu a debater o tema "Invulgar".Pelas mesas do Folio passam ainda conversas sobre a "Pertença" (Bruno Vieira Amaral e Francisco Bethencourt), o "Inababado" (Elena Medel e Héctor Abad Faciolince) ou a "Vida", tema que marcará a presença de Ney Matogrosso, pela primeira vez, num festival literário em Portugal.Paulo Portas à conversa com Michel Eltchaninoff sobre "Futuro" e as jornalistas Ana França e Cândida Pinto a falarem de "Guerra" fecham o programa no que respeita a mesas de autores.Além das mesas, o Folio integra 108 conversas e tertúlias, 40 apresentações e lançamentos de livros, 40 espetáculos e concertos, 21 exposições e 18 sessões de leitura e poesia na vila por onde, entre os dias 12 e 22 de outubro, um total de 603 autores e criadores.A primeira edição do festival realizada sem o seu mentor e dinamizador, José Pinho, que morreu em maio deste ano, vai dedicar cada dia do certame a homenagear um autor.O primeiro será o livreiro José Pinho, seguindo-se Mário Cesariny, Sophia de Mello Breyner Andresen, Agustina Bessa-Luís, Mário-Henrique Leiria, Eugénio de Andrade, António Manuel Couto Viana, Natália Correia, Armando da Silva Carvalho, Ney Matogrosso e Urbano Tavares Rodrigues.Entre as novidades desta edição destaque ainda para o "Dia da Poesia", estilo literário que será celebrado em Óbidos com a presença de poetas oriundos de vários países, como é o caso de Valeriu Stancu, da Roménia, András Petocz, da Hungria, Sylvestre Clancier, de França, Carlos Aguasaco, da Colômbia, Ana Paula Tavares, de Angola, e Filipa Leal, de Portugal.No âmbito de uma parceria entre a Fundação José Saramago e o Sesc (Serviço Social do Comércio) do Brasil, estas duas entidades contarão com uma programação e um espaço próprios no festival, que contará com a participação de mais de uma dezena de artistas, escritores e agentes culturais de Portugal, do Brasil e de Angola.O Festival Literário Internacional de Óbidos decorre nesta vila do distrito de Leiria, entre os dias 12 e 22, divido pelos capítulos Autores, Mais, Folia, Educa, Ilustra, BD e Boémia.