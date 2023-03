Com a peça Plim T1: “Passa lá na agência”, Salvador Martinha estreia-se num novo formato de teatro. Parte de Lisboa para correr o País. “Quero que as pessoas se riam do princípio ao fim”, diz.

Salvador Martinha: "Estou feliz, sinto-me com as rédeas do meu percurso"

Neste 2023 em que comemora 40 anos de idade e 20 de carreira, Salvador Martinha estreia-se em teatro com a sua primeira peça: Plim T1: “Passa lá na agência”. A dinâmica que inspirou a peça começou há dois anos nas redes sociais, com o humorista a simular telefonemas à sua agenciada preferida, a Van, com quem debate os dramas do mundo dos influenciadores. Durante o espetáculo, Plim (Salvador Martinha) e Ron Ron (João Maria) lutam para conseguir as melhores campanhas para as suas influencers agenciadas.