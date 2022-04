Branko: 'cada vez me sinto menos o dj e cada vez mais o artista e produtor'

Passava pouco das 02h quando no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, João Barbosa assumia o palco no seu alter-ego, Branko, lado a lado com o ganês Gafacci, na primeira edição do festival Sónar em solo luso. OBG - ou Obrigado -, o seu novo disco, seria ali celebrado pela primeira vez, um dia depois de chegar ao mercado, a 8 de abril. Uma cerimónia a meias com as peças que formulam a eletrónica diaspórica do seu colega de mesa, sem nunca se desviar do que o trouxe até aqui: a comunhão.

A relação do dj e produtor anteriormente conhecido como J-Wow ou Lil’ John com o festival não é, no entanto, nova. Em 2005, Branko levava ao Sónar de Barcelona a identidade dos Buraka Som Sistema, dando-lhe pela primeira vez uma morada internacional. Quatro anos depois, no mesmo palco, o choque adensou-se; numa paisagem eletrónica fervilhante, o som de Lisboa rompia a norma e dava a conhecer às pistas de dança uma mescla fresca, que tinha tanto de subúrbio como de centro. Sujo, verdadeiro, cru.

"Numa entrevista de meia hora, tinhas por exemplo que contextualizar um jornalista da Finlândia - que tinha zero noção do que era o país Angola, quanto mais kuduro - sobre o que isto era. Se tentasses contextualizar Portugal, seria ainda pior. Nos Estados Unidos, especialmente na costa oeste, às vezes era melhor dizer ‘somos da Europa’". Mais de uma década depois, os Buraka estão extintos, mas a semente que cobriu essa terra de ninguém, denominada som de Lisboa, permaneceu em construção e já não precisa de introdução.

OBG

é, por isso, mais uma peça para o movimento que assumiu contornos de bandeira. Três anos depois de Nosso, o segundo disco a solo e o primeiro verdadeiramente pós-Buraka, Branko virou a mesa; focou-se no instrumental, aliviou nas vozes, perdeu o medo e foi além do confortável senso da canção para nos trazer um outro trajeto, desenhado como a cartografia das memórias, por Lisboa, Guimarães, pelo Algarve, pelos Açores ou pelo Porto. Paisagístico, enquanto a pandemia nos fechava dentro de portas.



A tua música é sempre feita de um senso de comunidade. Mesmo no Atlas, que foi o primeiro passo para a independência. É consciente?

Sim. Mesmo neste disco, em que voltei a ficar sozinho a produzir no estúdio, a minha ideia foi trazer aquele sentimento de que juntos estamos a conseguir afirmar uma ideologia musical da cidade de Lisboa, de Portugal. É isso que quero continuar a celebrar. E neste caso, o OBG vem do agradecimento de sentir que mesmo sem noite, sem club, havia uma vontade das pessoas em querer continuar a seguir a cena, a procurar os artistas novos. Isso ganhou espaço num canal virtual. Talvez por retirar o espaço físico e pelas pessoas consumirem a minha música em formatos diferentes, ganhei um lado de pessoas a quererem aprofundar quem eram estas pessoas, estes produtores. Isso foi um boost incrível, deu-me confiança para fazer um disco instrumental. Posso aprofundar a linguagem porque a mensagem não se perde.



A carregar o vídeo ... Branko: Set ao vivo no Porto





Em Portugal os produtores são vistos como figuras de segunda linha?

Pensando na história da música, vamos dando mais destaque e menos destaque ao produtor. Se recuarmos aos anos 20 ou 30 do século passado, o compositor era a figura principal da história musical e a pessoa que cantava era só um intérprete. Mesmo na música brasileira isso acontece muito - os temas são escritos por um mestre e o resto são só pessoas que cantam. Se andarmos para a frente, chegamos à era dourada dos produtores que é quando um Pharrell Williams ou um Timbaland começaram a virar produtores estrelas. Aí percebeu-se que o produtor era responsável por grande parte do sucesso do artista. Em Portugal já se reconhece a importância e o lugar do produtor mas faz falta que aconteça essa revolução que aconteceu nos Estados Unidos. E haver dois ou três produtores que consigam representar um conjunto de artistas que cresçam exponencialmente para que as pessoas percebam. Mas também acredito que cada pessoa se vai encaixando no lugar em que acredita que deve estar. No meu caso, eu sentia-me confortável era atrás de uma mesa em Buraka.



Mas estás sozinho como produtor na eletrónica.

A este nível talvez. Consigo pensar no Marfox, não como produtor mas como pai de uma geração de produtores que seguiram aquela direção. Consigo também pensar no Moullinex e no Xinobi, que ali criaram uma rede de artistas ligados a eles que ganharam espaço. Talvez faça falta a afirmação de uma figura pop maior nesse sentido para fazer o click.







Era lisonjeiro que alguém pegasse no teu trabalho e construísse por cima?

É sempre bom alguém chegar e construir por cima ou acrescentar direções. Por exemplo, a música ir parar a um filme ou publicidade, em que sentes que ganha uma nova perspetiva. Ou dançarinos que reimaginam música minha para uma coreografia. Isso é levar aquilo que faço mais além. São sempre coisas que vejo com carinho.

Tens uma parte visual bastante mais acentuada agora. Quando é que surge essa vontade?

Sempre o quis fazer. Sinto é que com o passar do tempo, e com cada vez mais pessoas a desenvolver esse trabalho, consigo pensar nas ideias e trabalhar com pessoas que conseguem executar coisas bem mais próximas daquelas que imaginei para mim. No caso do OBG, tive o exemplo da artista e fotógrafa Raquel Belli. A minha ideia foi que ela juntasse as paisagens numa composição nova; ou no caso do vídeo para o tema MEL, com a Cátia Santos, cujo trabalho de manipulação de edifícios é incrível e foi a pessoa que quis imediatamente abordar para transformar a minha ideia. Mesmo a nível dos sets, foi super importante o trabalho do Aidan Kless, que fez toda a parte visual. Chegámos a um nível em que temos em Portugal uma frente de talento a vários níveis. É uma fase para criar coisas muito interessantes.





A carregar o vídeo ... Branko - OBG





É um disco paisagístico?

Sem dúvida. E muitos dos temas foram construídos mesmo a pensar nessas paisagens, nas memórias que eu tinha dos sítios. Gravar um set na zona do Carvoeiro, não consigo não me lembrar de passear com os meus pais nessa zona, porque foi isso que me fez lá ir e gravar um set. Ou pensar na Serra da Estrela e nas raízes da minha bisavó. Tudo foram memórias e paisagens que interpretei em formato de instrumental.

Foi o ponto de partida para o disco ou foi ao contrário?

Foi mais ao contrário. Foi o primeiro disco que fiz na minha vida em que quando tive a ideia, já tinha quase a música toda. Criei a música para que o moodboard musical fizesse sentido. Para isso, tinha de completar os temas que tinha e que queria tocar. Precisava de fazer versões de Madredeus ou de outras coisas que encaixassem, mas acabei também por criar coisas originais que só encontravas no set. Foram esses temas que acabaram por ser o OBG.

O OBG é mais construído de samples e loops do que o Nosso. Foi exploração?

Foi um regresso ao início, acima de tudo. Talvez um regresso ao início de produção, quando tens 18 anos e o Fruity Loops [programa de edição de áudio] instalado no computador, não consegues convencer muita gente incrível a gravar voz e construir canções no sótão de casa dos teus pais na Venteira. Como é óbvio acabava por gravar samples e loops e andava sempre com um mini-disc. Agora, andando para a frente, voltei a esse ponto. As primeiras coisas que produzi conscientemente foram mais na música de dança, inspirado pelo boom da eletrónica com samples de todos os lados. Sempre me pareceu interessante explorar ritmos. Mas a primeira criação que me fez sentido era para um disco do Kalaf, de spoken word. Eu e o Rui [Pité, ou Riot, com quem partilhou os Buraka Som Sistema] construímos as bases musicais para isso. Depois o disco não foi aprovado, nunca chegou a sair. Essas sessões acabaram por ser interessantes porque daí nasceram os Buraka Som Sistema e a Enchufada. Na altura estavas a disparar em várias direções, era tudo emocionante. Hoje, a identidade é muito mais honesta.

Qual é o lugar da tua música?

É grato, estou num momento de gratidão. Daí o nome do OBG, que não é de forma nenhuma um best off, se bem que era um bom nome para best off. Fiz muita coisa de diferente nos últimos anos e isso levou-me a caminhos novos, ideias diferentes, o meu processo criativo mudou muito para este disco. Então sinto que o facto de ter trabalhado no EP da Rita Vian, ter ajudado o Eu.clides a produzir o EP dele e ter contribuido para o disco do Pedro Mafama, foram coisas que nunca tinha feito tão intensamente. Já tinha produzido temas mas era um dois e depois saio, a narrativa não é produzida em conjunto. Sinto que me chamam mais para desarrumar o disco do que para construir a narrativa. Senti muito essa ideia de ser um produtor a sério; cada vez me sinto menos o dj Branko e cada vez mais o artista e produtor Branko, que constrói paisagens sonoras para ele próprio, para outros, e que as leva para audiências ou para dj sets. Sinto que estou a meio da conversa.