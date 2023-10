Uma Volta a Portugal em espetáculos: o que ver no teatro de Norte a Sul

Quer viva no Porto, no Algarve, em Lisboa, Coimbra, Leiria ou no Alentejo, não tem desculpa: nos próximos dias, há teatro e dança com fartura para ver nos palcos.

Comecemos esta volta a Portugal em teatro, dança e humor na região norte do País. Esta sexta-feira, 13, o Coliseu do Porto recebe o primeiro bailado romântico da história da dança. La Sylphide, na versão do coreógrafo August Bournonville para o Ballet Real da Dinamarca, viaja de 1836 até 2023 graças à Companhia Nacional de Bailado. O espetáculo, com início apontado para as 21h, terá música ao vivo, com a Orquestra Clássica do Centro a interpretar a partitura histórica de Herman Löwenskjold. Os bilhetes custam entre €22,50 e €32.