Nunca mais é sábado: da festa de Dino a um festival em Braga, 13 sugestões para o fim de semana

O regresso do Festival para Gente Sentada em Braga, teatro e dança em Aveiro, um concerto "para crianças" no Seixal e um novo restaurante de peixe e marisco em Lisboa são algumas das nossas sugestões.

1. Para uma data especial, uma comemoração à medida. O cantor e compositor Dino D'Santiago vai celebrar esta sexta-feira à noite, 24 de novembro, os dez anos passados desde a edição do disco Eva, o seu primeiro álbum em nome próprio e que antecedeu um percurso de afirmação popular e mediática, conseguido com os discos posteriores Mundu Nôbu (2018), Kriola (2020) e Badiu (2021). A festa faz-se no Teatro Tivoli, em Lisboa, a partir das 21h30. Os bilhetes custam entre €10 e €30. Uns dias depois, a 6 de dezembro, a festa muda-se para a Casa da Música, no Porto (bilhetes a €20).







A banda Gilsons é formada por um filho (José Gil) e dois netos (Francisco e João Gil) de Gilberto Gil gettyimages

B Fachada dá este domingo de manhã um concerto para "um público infantojuvenil", para pais e filhos, no Fórum Cultural do Seixal Mané Pacheco

2. Em Braga, este será também um fim de semana fortemente marcado pela música e por uma data redonda. O Festival para Gente Sentada está de volta para mais uma edição, a 20.ª, novamente a decorrer no Theatro Circo.No primeiro dia de concertos, 24, as atuações ficam a cargo dos bracarenses mutu e do pianista, compositor e produtor alemão Nils Frahm. No sábado, 25, o palco será ocupado pelos brasileiros Gilsons, trio formado por um filho (José) e dois netos (Francisco e João) de Gilberto Gil, e pelo cantor e escritor de canções norte-americano Josh Rouse. Os bilhetes diários custam €20.3. Uns quilómetros a sul, na região Centro, o Teatro Aveirense, em Aveiro, recebe este sábado à noite (21h30) uma apresentação da peça A hora em que não sabíamos nada uns dos outros.Esta criação, dirigida por Olga Roriz a partir de um texto escrito pelo romancista e dramaturgo austríaco Peter Handke - que em 2019 foi distinguido com o Nobel da Literatura -, junta em palco sete bailarinos (António Bollaño, Dinis Duarte, Gaya de Medeiros, Marta Jardim, Marta Lobato Faria, Roge Costa e Yonel Serrano) e pessoas da "comunidade" local, que vão variando consoante o "local de apresentação" da peça, já exibida por exemplo em Lisboa. Os bilhetes para este espetáculo custam €5.4. De volta à música e à Área Metropolitana de Lisboa, mas neste caso na margem sul do Tejo e já no distrito de Setúbal, o cantor e compositor B Fachada apresenta este domingo de manhã (11h) no Fórum Cultural do Seixal um "concerto para crianças", ancorado no disco que editou em 2010, B Fachada É pra Meninos.A entrada é livre, sujeita à lotação da sala, e o concerto está inserido nas comemorações do 30.º aniversário do complexo cultural seixalense. Inserido nas mesmas celebrações está um DJ set de Batida, projeto artístico de Pedro Coquenão. O produtor e DJ que em 2022 editou o álbum Neon Colonialismo vai apresentar-se a partir das 23h de sábado, 25, num local inusitado para um DJ set: a Biblioteca Municipal do Seixal. A entrada é livre.5. Mais a Norte, em Vila Real, o Teatro Municipal da cidade e capital de distrito recebe este sábado, 25, um concerto da cantora e escritora de canções Luísa Sobral, que vai apresentar ao vivo, a partir das 21h30, algumas canções do seu álbum mais recente, Dansando (editado em 2022), e êxitos anteriores de uma carreira iniciada há mais de dez anos.6. De volta a Leiria, o fim de semana não traz apenas dança (A hora em que não sabíamos nada uns dos outros) mas também teatro. Depois de ter sido apresentada, ao longo deste ano, em cidades como Mindelo, Montevideu, Alcobaça, Pombal, Marinha Grande, Braga, Ovar, Nazaré, Matosinhos, Ribeira Grande e Angra do Heroísmo, Monólogo de uma mulher chamada Maria com a sua patroa, criação de Sara Barros Leitão que tem vindo a ser exibida nos palcos desde 2021, encerra o ano civil no Teatro Miguel Franco este sábado à noite.A partir das 21h30, a atriz, encenadora e autora apresenta o monólogo. Os bilhetes custavam €5, mas estão já esgotados.

7. Aproveite o fim de semana para descobrir um novo restaurante em Lisboa. Localizado em Belém, o Guelra, recém-aberto, é indicado para os fãs de peixe e marisco. Comandado pelo chef Manuel Barreto, propõe entradas como tostada de camarão (tortilhas crocantes, romesco e ponzu, €5/uni.) e bacalhau3 (brandade, sames e línguas, 7€/uni.).



Nos petiscos, encontrará opções como cavala alimada com coentros, funcho e picadinho à Algarvia (€12), moreia frita e maionese de kimchi (€12) e puntinillas (choco, tinta de choco e lima, €8). Nos pratos principais, há opções que vão variando diariamente: de "o que vem à rede é peixe" (€17,50) a "pela guelra" (€23) e "do oceano para a mesa" (€29). A fechar, e para adoçar o palato, sobremesas como churros com toffee do mar (€4,50), tarte de queijo do Guelra (€6) e creme de arroz doce (€6). Pode ainda provar cocktails como o guelra sour (€10) e o "bica dos frades" (€10).





As várias opções do novo restaurante Guelra, em Belém (Lisboa) Henrique P Isidoro

8. No Teatro Campo Alegre, no Porto, é a peça BLUE que sobe a palco este fim de semana. Criada e interpretada por Margarida Montenÿ, performer e criadora que trabalha nas áreas do circo e artes performativas, é descrita como uma "acrobacia aérea que se alicerça numa reflexão sobre afeto e atrito, íntimo e público, solo e coletivo".



Em cena estarão "quatro corpos" - os de Catarina Corujeira, Carminda Soares e Mercedes Quijada, além do de Margarida Montenÿ. Há sessões 6.ª, às 21h30, e sábado, às 19h30. Os bilhetes custam €7 e o espetáculo dura 25 minutos.



"Blue" estreia-se em palco esta sexta-feira e este sábado, no Porto D. R.

9. De volta à música, o fim de semana traz a oportunidade de descobrir a pop psicadélica e brasileira de Tagua Tagua. O projeto musical do produtor Felipe Puperi, que tem raízes em São Paulo, aterra em Portugal para três concertos: esta sexta-feira, 24, no Texas Club, em Leiria, no dia seguinte no Super Bock em Stock, em Lisboa, e domingo no M.Ou.Co., no Porto. Na bagagem, constam um disco novo, Tanto, editado este ano, e o antecessor Inteiro Metade, lançado em 2020.



Tagua Tagua, o projeto musical do produtor Felipe Puperi, será apresentado em Portugal este fim de semana, em concertos Guillermo Calvin

10. Em Coimbra, é a música de uma dupla feminina e portuguesa que se irá ouvir no Salão Brazil. Maria Reis, que se destacou no duo Pega Monstro antes se dedicar a canções a solo em mini-álbuns como A Flor da Urtiga (2021) e Benefício da Dúvida (2022), e Bia Maria, autora e intérprete emergente com temas como Cobertor e Mal Me Queres, Bem Te Quero, apresentam-se ao vivo em duas sessões. As atuações começam às 22h e os bilhetes custam €5 (com direito a "dois finos" de oferta).



Maria Reis (de guitarra na mão) ao lado da irmã Júlia Reis, com quem formou o duo Pega Monstro antes de iniciar um percurso musical a solo Marisa Cardoso/Sábado

11. No CAE - Centro de Artes e Espectáculos, na Figueira da Foz, a música que se vai ouvir ao vivo este fim de semana é de Rui Veloso. O músico e cantor vai apresentar-se nesta sala de concertos este sábado, 25 de novembro, a partir das 21h30, com o seu trio de guitarras que inclui os instrumentistas Alexandre Manaia e Eduardo Espinho. Os bilhetes custavam entre €25 e €30, mas estão já esgotados.



12. Em Famalicão, teatro: esta sexta-feira e este sábado, em ambos os casos a partir das 21h30, a recém-estreada (no Teatro Carlos Alberto, no Porto) peça A Ascensão de Arturo Ui será apresentada no Grande Auditório da Casa das Artes local. Com encenação e dramaturgia de Bruno Martins, é uma criação da companhia Teatro da Didascália a partir de um texto de Bertolt Brecht (1898-1956) publicado em 1941 e intitulado A Resistível Ascensão de Arturo Ui, que fora escrito na sequência da ascensão do nazismo na Alemanha. Os bilhetes custam €6.



Depois do Porto, é agora a vez de Famalicão acolher a peça "A ascensão de Arturo Rui" Paulo Pimenta

13. De volta a Leiria, a cantora e fadista Ana Moura apresenta este sábado a partir das 21h30 as canções do seu álbum mais recente, Casa Guilhermina. A atuação acontece na sequência da revelação do primeiro single de Ana Moura após a edição do álbum, uma canção intitulada Lá Vai Ela.