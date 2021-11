Sara Barros Leitão é uma Maria que se ergue em cada casa

Ontem Joana Fonseca com Leonor Riso

Em Monólogo de uma Mulher chamada Maria com a sua Patroa, Sara Barros Leitão sobe ao palco sozinha para contar a história de milhares de mulheres sem nome – as trabalhadoras domésticas.

Sara Barros Leitão estreia o seu terceiro monólogo no Black Box do CCB, em Lisboa

No dia em que falamos com Sara Barros Leitão acerca da sua nova peça, a atriz ainda não tem o texto finalizado. Estamos a uma semana da estreia e os ensaios já decorrem a todo o gás, mas Sara não resiste a fazer as constantes alterações que a consciência lhe ordena.