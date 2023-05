Peter Handke, Olga Roriz e uma dança de todas as tribos

As mais lidas GPS

Escrita em 1992 por Peter Handke, "A Hora em que Não Sabíamos Nada Uns dos Outros" é uma ode à humanidade em vias de extinção. Olga Roriz assina a adaptação que se estreia no Teatro São Luiz, em Lisboa, esta sexta-feira, dia 12.

Numa sala do Palácio Pancas Palha, em Lisboa, serve-se em ensaio o escuro de um palco improvisado. Roupas no chão à espera de corpos débeis e nus que as procuram são o mote ao nascimento das rotinas. Ao primeiro sinal de luz, novas figuras ocupam o espaço: uma fila de autocarro à espera de algo que não chega, interpelada depois por uma nova tribo, e depois outra, gentes da noite a deambular na manhã, o caos funcional.