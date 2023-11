De Sam Topkins a Anna Calvi, o que nos traz o festival Super Bock em Stock

A pop brasileira dos Gilsons, o rock de Anna Calvi, um novo talento do R&B contemporâneo, festa com Bonga e Batida, Valete com convidados e The Legendary Tigerman são alguns destaques do cartaz.

A música do festival Super Bock em Stock não será garantida apenas por Will Butler. O festival apresenta ainda os Gilsons, coletivo de descendentes de Gilberto Gil que levantou ondas no Brasil com o single Várias Queixas e que estreia em Portugal o espetáculo do disco Pra Gente Acordar (24/11, Coliseu dos Recreios) e a britânica Anna Calvi, fenómeno acarinhado do indie rock e art pop que regressa ao País com o mais recente EP Tommy (25/11, Coliseu dos Recreios).