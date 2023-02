Luísa Sobral: 'Com este disco queria divertir-me, dançar'

As mais lidas GPS

"A poesia pode ser o que quisermos", defende a cantora e compositora, em entrevista antes dos concertos de apresentação do álbum mais recente em Lisboa e Porto

Construir um disco que nos traduza ao público pode ser uma tarefa inglória. Não que Luísa Sobral não o saiba fazer, e fê-lo neste DanSando, editado em outubro de 2022, propositadamente leve, também graças à mão do produtor brasileiro Tó Brandileone. Mas o que a levou às canções nesta ressaca da pandemia foi algo mais simples e coloquial: a obrigação de compor e cantar sem intelectualizar as emoções, com um instinto que pressente na música de Chico Buarque ou Tom Jobim.