Nunca mais é sábado: de Lisboa a Matosinhos, temos 6 ideias para o seu fim de semana

1. Este sábado, 6 de janeiro, os saxofonistas Rodrigo Amado e Ricardo Toscano juntam-se em palco para um concerto no Museu da Vista Alegre, em Ílhavo, no distrito de Aveiro. Integrado no ciclo Sobretudo, o concerto faz parte da programação de Aveiro 2024 - Capital Portuguesa da Cultura, que se associou à celebração dos 200 anos da Vista Alegre. Os bilhetes custam €5 e a atuação conjunta começa às 18h.







Os músicos Rodrigo Amado (na imagem) e Ricardo Toscano vão atuar na Fábrica e Museu da Vista Alegre, no dia 6 de janeiro Laurent Orseau

O concerto "Paddle to the Sea" procura homenagear a natureza DR

2. A comédia de enganos Trair e coçar é só começar regressou para uma nova temporada e vai estar em cena até 21 de janeiro, no Casino de Lisboa. A peça acompanha as confusões e intrigas geradas pela empregada Palmira, que leva os seus patrões e amigos a desconfiar de infidelidades.O elenco é composto por atores como José Raposo, Bruno Madeira, Carlos Areia e Marta Andrino. Os bilhetes custam a partir de €20 e este fim de semana há sessões agendadas sexta-feira e sábado (às 21h) e domingo (às 17h).3. Este domingo, 7 de janeiro, o Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa, recebe o concerto …Até Ao Mar, baseado na curta-metragem de Bill Mason, intitulada Paddle to the Sea e produzida pela National Film Board Canada, em 1966.O espetáculo vai ser narrado por Susana Henriques e conduzido pelo grupo Pulsat Percussion Group, formado pelos percussionistas André Dias, Marco Fernandes, Nuno Simões e Pedro Góis. Pensado para agradar a toda a família, o espetáculo conduz o espetador numa viagem pela sons da natureza, com foco no mundo aquático. Os bilhetes custam €12 e as portas abrem às 11h.

4. O concerto Lisbon Film Orchestra Live with Friends está marcado para este sábado, 6, às 21h, no Altice Arena, em Lisboa. Durante o espetáculo, músicos da Lisbon Film Orchestra, dirigidos pelo maestro Nuno Sá, e alguns convidados vão tocar êxitos das bandas sonoras de filmes e séries como Barbie, James Bond, Harry Potter, Wednesday e Stranger Things. O custo dos bilhetes começa nos €19.

O ator e apresentador João Paulo Sousa faz parte do elenco do espetáculo "Aladino no Gelo" DR

Lisbon Beer Department [composto pelos espaços Dois Corvos, Fermentage e Musa de Marvila], tem entrada livre e acontece este sábado, 6 de janeiro.



A partir da 13h, a festa vai percorrer os espaços da Musa de Marvila, Dois Corvos e Fermentage, com concertos de bandas e músicos como 800 Gondomar, Baleia Baleia Baleia, Caravananana e Celso. Este ano, o valor total da venda de copos da festa reverte para a Associação Jorge Pina, que promove a inclusão de jovens desfavorecidos e com necessidades educativas especiais.







A banda Celso marca presença na edição 2024 da festa "Ouro Incenso e Birra", organizada pelo Lisbon Beer Department DR

5. O espetáculo musical O Aladino no Gelo vai estar em cena até domingo, 7 de janeiro, no Mar Shopping Matosinhos. Produzido pela AM Live e encenado poré inspirado no clássico "Aladino", que teve origem num conto antigo e que, mais tarde, foi adaptado pela Disney para um filme de animação (1992).Do elenco fazem parte atores como André Leitão, Cláudia Pascoal e João Paulo Sousa, que protagonizam momentos dedicados às artes circenses, dança e música: tudo isto numa pista de gelo natural que chega aos 400 metros quadrados. Os bilhetes custam entre €14,50 e €63,13.6. A zona de Marvila, em Lisboa, vai ser novamente palco do evento de reis ". O festival de música, gastronomia e cerveja, organizado pelo