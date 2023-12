Representatividade, género e a extrema-direita: o melhor teatro e dança que vimos em 2023

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

A polémica em torno da peça Tudo Sobre a Minha Mãe, logo no início do ano - quando Keyla Brasil invadiu o palco do Teatro São Luiz protestando contra a representação de uma personagem trans por um ator cisgénero (visando ao mesmo tempo a desigualdade de oportunidades com que se confrontam as pessoas trans diariamente, em todas as áreas) - pareceu marcar o tom: seria este ano que os corpos menos normativos e dominantes entrariam palcos adentro, impondo-nos a sua visibilidade? Foi.