Próximo filme da saga James Bond já tem argumentista: Steven Knight, criador de "Peaky Blinders"

O criador de "Peaky Blinders" foi o escolhido para liderar a equipa de argumentistas - e vai trabalhar com o cineasta Denis Villeneuve, realizador de "Dune".

Steven Knight, guionista, produtor e cineasta britânico de 65 anos que foi criador e argumentista da popular série britânicaPeaky Blinders, foi o escolhido para escrever o argumento do próximo filme da saga 007, que será realizado pelo cineasta canadiano Denis Villeneuve, realizador de filmes como Sicario - Infiltrado(2015),Arrival: O Primeiro Encontro(2016),Dune - Duna: Parte Um(2021) eDune - Duna: Parte Dois(2024). A notícia foi adiantada pelos estúdios Amazon MGM, nova entidade detentora dos direitos criativos do franchise,noticiaa estação britânica BBC.

Com um longo e abrangente currículo no mundo do entretenimento, Knight foi, desde logo, um dos três criadores do conceito do concurso televisivo Quem Quer Ser Milionário, que seria exportado do Reino Unido para o mundo e que se tornaria um sucesso à escala global. No cinema, destacou-se como argumentista de filmes como Estranhos de Passagem (2002), Promessas Perigosas (2007), realizado por David Cronenberg, Locke (2013) e Redenção (2013) - que ele próprio realizou - e Spencer (2021), realizado por Pablo Larraín.

Em televisão, Peaky Blinders (disponível, em Portugal, na Netflix), série protagonizada pelo ator Cillian Murphy e que teve seis temporadas entre 2013 e 2022, é a produção mais impactante do seu currículo, pela aclamação que conseguiu junto da crítica e do público. Foi, no entanto, criador de outras séries, como a recente Mil Golpes (disponível, em Portugal, na Disney+) e The Veil.

Em declarações à BBC, Steven Knight já comentou a notícia: "Esteve sempre na minha lista de desejos [participar num filme da saga James Bond] e é fantástico ser convidado para fazê-lo - mal posso esperar por começar a trabalhar. Sendo um fã de Bond há tantos anos, espero que isso esteja impregnado em mim e que seja capaz de vir a produzir algo que esteja no mesmo universo mas seja diferente, melhor, mais forte e mais arrojado."

Por definir está quem interpretará a icónica personagem do agente secreto. A imprensa britânica tem especulado sobre quem pode ser o escolhido e já apontou como possíveis os nomes dos atores Aaron Taylor-Johnson - que se destacou em Animais Noturnos e fez Tenet (2020), Profissão: Perigo (2024) e Nosferatu (2025) -, Regé-Jean Page, o Simon Basset da série Bridgerton, Josh O'Connor, ator que fez Challengers e foi o Príncipe Carlos em The Crown, Richard Madden, que fez as séries Bodyguard e Citadel e os filmes Rocketman e Eternals - Eternos, e Damson Idris, protagonista da série Snowfall. Nos últimos meses, falou-se também em hipóteses como os atores James Norton e Pedro Pascal.

O filme mais recente da saga a chegar aos cinemas foi 007: Sem Tempo para Morrer, que estreou em sala em 2021. Teve como realizador o cineasta americano Cary Joji Fukunaga e uma equipa de argumentistas que incluiu o próprio realizador, a experimentada (em filmes da saga) dupla Neal Purvis e Robert Wade e a argumentista e atriz britânica Phoebe Waller-Bridge. Segundo a Variety, o próximo filme pode chegar aos cinemas daqui a três anos, em 2028.