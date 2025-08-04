Pedro Abrunhosa, Rui Veloso, António Zambujo e Miguel Araújo nas Festas do Mar de Cascais

As Festas do Mar de Cascais, entre 28 de agosto e 07 de setembro, vão ter como cabeças de cartaz Pedro Abrunhosa, Rui Veloso, António Zambujo e Miguel Araújo, Barbara Bandeira, Richie Campbell, Carminho e DAMA, revelou a autarquia.

No palco principal, montado junto à baía, Pedro Abrunhosa atua pelas 22h00 de 28 de agosto, antecedido a partir das 19h00 de Latte e HMB, seguindo-se dia 29 Rui Veloso, precedido de Duque Província e Carolina de Deus, segundo o programa esta segunda-feira divulgado pela Câmara de Cascais.

A 30 de agosto estão programados António Zambujo e Miguel Araújo, com os dois espetáculos de abertura a cargo de Filipe Gonçalves e Capitão Fausto, e o último domingo do mês (dia 31) está reservado para Bárbara Bandeira, após atuações de Sofia Hoffmann e Vizinhos.

Na quinta-feira seguinte (04 de setembro), sobe ao palco Richie Campbell, depois do arranque por Bianca Barros e João Só, em 05 de setembro Carminho conclui o dia dedicado ao fado, iniciado com Fado à Janela: Diamantina e Tiago Correia (18h30), e no sábado (06 de setembro) os DAMA atuam depois de Charli Elle e Santos & Pecadores.

No último dia do festival, em 07 de setembro, realiza-se a procissão em homenagem a Nossa Senhora dos Navegantes, um dos pontos altos das Festas do Mar, a Orquestra Sinfónica de Cascais toca "o melhor da música portuguesa", após Rui Remix e Ténis Bar, seguindo-se o tradicional fogo-de-artifício ao largo da baía.

O palco junto à Cidadela, também de acesso gratuito, a partir das 18:00, volta a "dar destaque a novos talentos e artistas locais, juntando nomes consagrados", com concertos de Left, Simão Correia, Manila, Carlota Ulrich, Benedita, Marta Per, Hera e o vencedor do concurso Talenta-Te.

Além dos concertos, os "Momentos Infantis" decorrem de quinta a sábado, às 17:00, no Jardim Visconde da Luz, num palco que recebe "personagens que prometem animação para os mais novos", e no percurso até à Cidadela existirão, das 12h00 às 22h00 (01:00 nos dias de concertos) várias "opções de gastronomia e artesanato para todos os gostos e idades", assegurou a autarquia.

Os residentes, trabalhadores e estudantes utilizadores do cartão Viver Cascais podem assistir aos concertos numa área exclusiva, junto ao palco na baía, levantando uma pulseira para o número limitado de lugares disponíveis.

Para Nuno Piteira Lopes, vice-presidente da Câmara de Cascais, em declarações à Lusa, nas Festas do Mar celebra-se "a boa música e a alegria" de toda "a comunidade de Cascais", naquele que considerou ser o "festival de verão com o palco mais perto do Atlântico, na belíssima baía de Cascais" e com "a melhor música que se faz em Portugal".

"Este ano reforçámos nas Festas do Mar também tudo o que tem a ver com a sustentabilidade das próprias festas, uma vez que Cascais continua a apostar" em todos os eventos em "medidas para mitigar a pegada deixada durante o festival", salientou o autarca, destacando o "eco copo" para usar nas festas e "transportes gratuitos para os utilizadores do cartão Viver Cascais, que são certamente a melhor opção para chegar ao festival".

As Festas do Mar representam este ano um investimento de "cerca de 600 mil euros, apoiados pelo Turismo de Cascais", com "verbas do jogo [do Estoril] e da taxa turística" paga pelos visitantes que pernoitam no município, acrescentou Piteira Lopes.

A apresentação das Festas do Mar decorreu no Cascais Visitor Center, junto aos Paços do Concelho, com a presença do presidente da câmara, Carlos Carreiras (PSD), e representantes das entidades patrocinadoras do evento.