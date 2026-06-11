Festival Primavera Sound Porto começa hoje, com os regressados The XX

A banda britânica é cabeça de cartaz do primeiro dia do festival, esta quinta-feira, dia 11. "O festival está perfeito para acolher as 40 mil pessoas esperadas", garante o diretor, José Barreiro.

Os The XX fotografados em palco há dias, num concerto em Paris

Os The XX fotografados em palco há dias, num concerto em Paris Kristy Sparow/Getty Images for ABA

O regresso dos The XX a Portugal marca hoje o primeiro dia do festival Primavera Sound Porto 2026, que decorre até domingo no Parque da Cidade com um cartaz que inclui Gorillaz, Massive Attack, IDLES, Mike D e Kneecap.

À 13.ª edição, o Primavera Sound Porto apresenta um cartaz com 70 bandas e artistas, repartido por quatro dias.

Esta quinta-feira, o recinto abre às 15:30 e os concertos começam cerca de uma hora depois, com Vaiapraia.

Ao longo do dia passam pelos cinco palcos espalhados pelo recinto Mingote, Gayance, Diana Oliveira Djeff Afrozila, PAUS, Oklou, Agriculture, The New Eves, rusowsky, Texas is The Reason, Inês Marques Lucas, Sensible Soccers, Ethel Cain, emmy Curl, Nation of Language, Big Thief e The XX, os cabeças de cartaz.

Este ano, o recinto apresenta uma "estrutura semelhante" à das últimas edições, mas com "um reforço grande a nível de serviços, como casas de banho, bares... etc.", por se prever um aumento do público, disse à Lusa o diretor do Primavera Sound Porto, José Barreiro.

O responsável acredita que, desde as obras que a Câmara Municipal do Porto realizou no espaço, de ligação do Parque da Cidade ao mar, e que permitiram aumentar o recinto, "o festival está perfeito para acolher as 40 mil pessoas [lotação máxima] esperadas".

O recinto tem várias zonas de restauração e bares e volta a acolher um mercado, com bancas de moda, artesanato e um estúdio de tatuagens.

Na sexta-feira, o recinto volta a abrir às 15:30 para um dia de lotação esgotada, com os Gorillaz como cabeça de cartaz.

Nesse dia atuam também oseias., Umafricana, Chima Isaaro, Helviofox, Danifox, Annahstasia, Gisela João, Black Country, New Road, Melt-Banana, Buscabulla, Panda Bear, Viagra Boys, Bad Gyal, Bestia Bebé, mark william lewis, Mari Froes, Water From Your Eyes, Joey Valance & Brae, Rita Vian, Baxter Dury e Slowdive.

Sábado, dia em que o recinto volta a abrir às 15:30, o grande destaque são os Massive Attack, que encerram o palco principal.

Ao longo do dia atuam, nos vários palcos, Walabi, Caliente Isa, Cigarra, Décio, The Sophs, Crilo, Amaro & Dino, Smerz, fakemink, MXGPU, Aiko el grupo, Duquesa, Sudan Archives, Model/Actriz, Triangulo de Amor Bizarro, Mike D, Amaraae, IDLES, Napa, Yard Act e JADE.

No domingo, último dia desta edição e com o recinto a abrir às 14:30, atuam, apenas num dos palcos do recinto, de SuM, Xinobi, Dixon e Peggy Gou.

Os passes gerais, que estão esgotados, e os bilhetes diários têm de ser trocados por pulseiras para se poder entrar no recinto. As crianças com idades até aos nove anos, inclusive, não pagam bilhete.

Para chegar ao recinto, a organização aconselha o uso de transportes públicos. A STCP "disponibiliza um serviço dedicado [ao festival] e reforça a oferta [de autocarros] nos dias do evento".

Também o Metro do Porto irá reforçar o serviço nos dias do festival, com um prolongamento do horário de circulação entre Senhor de Matosinhos e Trindade, com o funcionamento da Linha Azul até às 02:30. No dia 14 de junho, a operação do Metro termina após a 01:00.

Na entrada do recinto há um parque de estacionamento para bicicletas.