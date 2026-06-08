Uma luz que nunca se apaga: há 40 anos, os The Smiths matavam a rainha

Da esquerda para a direita, Johnny Marr, Morrissey, Mike Joyce e Andy Rourke, fotografados em junho de 1985Ross Marino/Getty Images
Comecemos pela dicotomia de uma banda baptizada de forma despretensiosa, mas cujas canções e álbuns não retratam de todo esse desprendimento do ego. Aliás, a sede de protagonismo regada com uma boa dose de pretensiosismo fez parte da banda desde os seus primórdios: não obstante as insinuações desesperadas de Morrissey, os The Smiths foram rejeitados pelo padrinho da cena musical de Manchester – Tony Wilson –, que estendera a mão a tantas bandas da região (Joy Division, New Order, Happy Mondays, etc). Marr, anos volvidos, viria a contradizer esta versão, afirmando que nunca tinha tido interesse em assinar pela editora de Wilson.