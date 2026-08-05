"Estilhaços": o livro de Bret Easton Ellis tornou-se uma série da Disney que "tem de tudo"

"É engraçada, é sexy, é assustadora, é inteligente e tem comentário social", diz Graham Campbell, um dos atores desta nova produção que chega à Disney+ esta quinta-feira, 6 de agosto.

A série é descrita como "uma história de amadurecimento de adolescentes que são obrigados a aceitar o fim da juventude"

A série é descrita como "uma história de amadurecimento de adolescentes que são obrigados a aceitar o fim da juventude" D. R.

A nova série de Ryan Murphy, "Estilhaços", que se estreia no Disney+ Portugal na quinta-feira, vira o relógio de volta ao luxo, ambição e 'serial killers' que assombraram Los Angeles nos anos oitenta, com base na autoficção de Bret Easton Ellis.

"É uma exploração destes estudantes do secundário numa escola de elite que enfrentam o fim da inocência e têm de navegar a sua identidade, o sexo e também os horrores que estão escondidos por baixo da superfície", disse à Lusa a atriz Kaia Gerber, que interpreta Susan Reynolds na série.

A história baseia-se no livro publicado em 2023, com o mesmo título, em que Bret Easton Ellis ficcionaliza a sua própria experiência como adolescente na Los Angeles de 1981. Era uma época de excessos e em que vários assassinos em série estavam ativos na Califórnia.

"Li o livro assim que saiu", indicou Kaia Gerber, filha da supermodelo Cindy Crawford, contando que é uma grande fã de Bret Easton Ellis, autor também de "Psicopata Americano" e "As Regras da Atração".

O mergulho na década de oitenta mostra um universo sem 'smartphones' nem plataformas de 'streaming', onde era mais fácil esconder crimes e o passado. Graham Campbell, que dá corpo a Thom Wright -- o namorado de Susan -- explicou que a atenção aos pormenores tornou quase impossível escapar à experiência imersiva de 1981.

"É uma história de amadurecimento de adolescentes que são obrigados a aceitar o fim da juventude e as coisas que lhes parecem ser de vida ou de morte, contra um pano de fundo em que há mesmo vida e morte", descreveu Campbell.

"Acredito que a série tem de tudo", disse o ator. "É engraçada, é sexy, é assustadora, é inteligente, tem comentário social, tem dança".

O ator elogiou o processo de Ryan Murphy, que considerou ser "um génio do entretenimento". "É realmente um artista, mas a quem foram dados os recursos necessários para contar as histórias da forma como acha que merecem ser contadas", afirmou Campbell. "Receber a sua confiança com este material numa fase tão inicial das nossas carreiras é a oportunidade de uma vida".

Kaia Gerber acrescentou que Ryan Murphy era ele próprio um adolescente de 16 anos em 1981, por isso tem todas as referências da época e partilhou muitas histórias com o grupo de jovens atores.

"Crescemos a ver 'Glee' e 'American Horror Story' e a sermos fãs dele", afirmou a atriz. "Ryan é uma enciclopédia de conhecimento de tudo o que tem a ver com cinema e televisão".

Contada sob a perspetiva de Bret, que é também narrador, a história oscila entre o romance e o horror e usa a banda sonora como uma personagem adicional.

O elenco inclui Igby Rigney como Bret Easton Ellis, o filho de Richard Gere, Homer Gere, a interpretar Robert Mallory, Hayes Warner como Debbie Shaffer, Evan Rachel Wood como Liz Schaffer e Wes Bentley como Terry Schaffer.

A temporada tem nove episódios e estreia-se com episódio duplo a 06 de agosto, seguindo-se um episódio por semana.