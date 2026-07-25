Séries e filmes em idiomas que não inglês ganham força na Netflix. 'As emoções são iguais em todo o mundo'

Associação quer saber origem de azulejos usados em obra de Joana Vasconcelos
09 de julho de 2026 às 18:14Lusa
O sucesso internacional de produções como "Rabo de Peixe", "La Casa de Papel" e "Squid Game" mostra que a língua deixou de ser uma barreira nas plataformas de streaming. Para o realizador Bruno Gascon, estas histórias são uma mais-valia porque permitem conhecer novas culturas.
As séries e filmes em línguas não inglesas representam mais de um terço do total de visualizações na Netflix, com títulos da Coreia do Sul, do Japão e de Espanha entre os mais vistos, revelou um relatório recente da plataforma de streaming, que já trabalhou com produtores locais em mais de 4500 cidades de mais de 50 países de todo o mundo.