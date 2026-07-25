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Séries e filmes em idiomas que não inglês ganham força na Netflix. "As emoções são iguais em todo o mundo"

O sucesso internacional de produções como "Rabo de Peixe", "La Casa de Papel" e "Squid Game" mostra que a língua deixou de ser uma barreira nas plataformas de streaming. Para o realizador Bruno Gascon, estas histórias são uma mais-valia porque permitem conhecer novas culturas.

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Séries e filmes em idiomas que não inglês ganham força na Netflix. 'As emoções são iguais em todo o mundo'
Sofia Parissi 25 de julho de 2026 às 08:00
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Pessoa a ver televisão com um comando na mão
Pessoa a ver televisão com um comando na mão Britta Pedersen/picture-alliance/dpa/AP Images

As séries e filmes em línguas não inglesas representam mais de um terço do total de visualizações na Netflix, com títulos da Coreia do Sul, do Japão e de Espanha entre os mais vistos, revelou um relatório recente da plataforma de streaming, que já trabalhou com produtores locais de mais de 50 países de todo o mundo.

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