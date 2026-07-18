"Stuart Fails to Save the Universe", uma comédia não é só para fãs de "A Teoria do Big Bang"

A épica sobremesa portuguesa chegou ao Masterchef Austrália
11 de fevereiro de 2016 às 12:00Marco Alves
A nova série da HBO Max, uma ficção científica com laivos de comédia que chega a Portugal sexta-feira, dia 24, faz de Stuart, personagem secundária de "Big Bang Theory", protagonista.
As coisas acontecem de forma tão rápida que é possível que não acredite que esta é a quarta série saída do universo de A Teoria do Big Bang. Há a original, claro, depois em 2017 estreou Young Sheldon, a típica prequela; seguiu-se uma mais discreta, Georgie & Mandy's First Marriage, em 2024, que conta a história do irmão de Sheldon; e agora Stuart Fails to Save the Universe tenta algo expressamente diferente, uma série de comédia e ficção científica. O primeiro dos dez episódios chega à HBO Max portuguesa a 24 de julho.