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"Stuart Fails to Save the Universe", uma comédia não é só para fãs de "A Teoria do Big Bang"

A nova série da HBO Max, uma ficção científica com laivos de comédia que chega a Portugal sexta-feira, dia 24, faz de Stuart, personagem secundária de "Big Bang Theory", protagonista.

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André Almeida Santos 18 de julho de 2026 às 18:00
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Nesta nova série, o ator Kevin Sussman volta a interpretar a personagem Stuart Bloom
Nesta nova série, o ator Kevin Sussman volta a interpretar a personagem Stuart Bloom Colin Remas Brown/HBO Max

As coisas acontecem de forma tão rápida que é possível que não acredite que esta é a quarta série saída do universo de A Teoria do Big Bang. Há a original, claro, depois em 2017 estreou Young Sheldon, a típica prequela; seguiu-se uma mais discreta, Georgie & Mandy's First Marriage, em 2024, que conta a história do irmão de Sheldon; e agora Stuart Fails to Save the Universe tenta algo expressamente diferente, uma série de comédia e ficção científica. O primeiro dos dez episódios chega à HBO Max portuguesa a 24 de julho.

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