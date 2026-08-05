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SeixalJazz recebe Jason Moran, Myra Melford e Camilla George em outubro

Aquele que é um dos mais destacados festivais de jazz do país acontece este ano de 8 a 17 de outubro. A programação foi revelada esta quarta-feira.

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Lusa 05 de agosto de 2026 às 15:09
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O pianista norte-americano Jason Moran vai atuar no Auditório do Fórum Municipal do Seixal dia 16 de outubro
O pianista norte-americano Jason Moran vai atuar no Auditório do Fórum Municipal do Seixal dia 16 de outubro Douglas Mason/Getty Images

A 27.ª edição do SeixalJazz vai decorrer no concelho de 8 a 17 de outubro, numa programação "que celebra os rumos do jazz atual" com o grupo Fire and Water, Jason Moran e Camilla George, entre outros.

Segundo o programa anunciado hoje pela câmara municipal daquele concelho do distrito de Setúbal, o SeixalJazz 2026 terá oito concertos no Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal, abrindo, no dia 08, com um concerto da vocalista e compositora norte-americana Christie Dashiell.

Na noite seguinte e no mesmo local é a vez de Camilla George, saxofonista e compositora nascida na Nigéria, se apresentar naquele palco num concerto que a organização promete "ser de um estilo hipnotizante que mistura afrofuturismo, hip hop e jazz, com uma forte dimensão cultural e política ligada às suas origens africanas".

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Em 10 de outubro, é a vez de Luís Vicente Trio, num espetáculo em que Luís Vicente se apresentará em quinteto, juntando ao seu trio dois convidados "de renome internacional", segundo a organização. Trata-se do pianista argentino Leo Genovese e do saxofonista americano Tony Malaby.

Cinco dias depois é a vez do contrabaixista, compositor e produtor Hugo Carvalhais se apresentar em sexteto, revisitando "momentos e composições marcantes de cinco álbuns, celebrando 16 anos de percurso num espetáculo que abre uma porta entre o passado e o futuro artístico de um dos mais interessantes e internacionais músicos de jazz do panorama português", acrescenta a organização.

O norte-americano Jason Moran subirá ao palco do auditório daquele Fórum dia 16, num concerto a solo em que o pianista, compositor e produtor "revela um profundo compromisso com a história afro-americana e uma paixão pela arte de Jean Michel Basquiat, que inspira a sua série de composições 'Gangsterism'", promete a organização.

A encerrar a programação no Fórum estará, no dia 17, o quinteto Fire and Water, liderado pela pianista e compositora Myra Melford.

Todos os espetáculos do Auditório do Fórum Municipal do Seixal começam às 22:00.

A 27.ª edição do SeixalJazz contempla ainda oito propostas afetas ao ambiente informal do SeixalJazz Clube, com espetáculos às 23:00 e 00:00 em cada dia, mas com locais ainda por divulgar.

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