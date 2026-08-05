Do ringue de wrestling e das consolas para o pequeno ecrã: Dave Bautista pode vir a ser Kratos, o God of War

O ator que tinha sido escolhido para integrar Kratos sofreu uma lesão e teve de ser substituído. O antigo wrestler é o principal nome em cima da mesa.

Começou a carreira num ringue de wrestling como um diácono musculado, com as mangas do fato rasgadas para mostrar os bíceps gigantescos que sempre o caracterizaram, em 2002. Rapidamente se tornou um dos wretlers mais famosos da World Wrestling Entretainment (WWE), a maior empresa de wrestling do mundo. Três anos depois era o campeão mundial e um dos maiores ativos da WWE. Mas nos últimos anos tem-se dedicado quase exclusivamente ao cinema e pode estar a conseguir um dos maiores papéis da sua carreira: a de interpretar Kratos, o deus da guerra, da saga de jogos de consola God of War, na adaptação a série que a Amazon está a preparar.

O ator e antigo lutador está a negociar com a Amazon e a Sony para o papel principal nesta adaptação do jogo da PlayStation depois de, no final do mês de junho, o ator Ryan Hurst ter rasgado um músculo do braço e ter ficado impossibilitado de participar na adaptação. As gravações pararam e os alarmes soaram. Agora, se tudo correr bem, será mesmo Bautista a vestir a pele do protagonista grego que caiu em desgraça junto dos deuses do Olimpo (e de Asgard).

Depois deste longo atraso, a série retoma a fase de preparação já em meados de agosto. O regresso aos estúdios, em Vancouver, está marcado para o mês de outubro.

Com Ronald D. Moore no cargo de showrunner, a Amazon já encomendou duas temporadas completas e mantém o plano de as filmar de seguida. A história vai adaptar a viagem de Kratos e Atreus para espalhar as cinzas de Faye pelas montanhas nórdicas, ou seja, acompanha as aventuras do quarto e quinto jogos oficiais da saga God of War.