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O melhor do streaming para este verão: as séries e os filmes mais adequados à estação

Há listas e listas. E há listas como esta, 16 sugestões de séries e filmes para ver este verão. Muita comédia, alguma ação e até um thriller para desenjoar daqueles que vê no resto do ano.

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O melhor do streaming para este verão: as séries e os filmes mais adequados à estação
Sofia Parissi 07 de julho de 2026 às 23:00
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A atriz Lisa Kudrow é protagonista e uma das criadora da série "The Comeback"
A atriz Lisa Kudrow é protagonista e uma das criadora da série "The Comeback" DR

No verão cabem muitos planos. E muitas ilusões. Pode-se aproveitar para tentar algo diferente, para ver aquela série que ainda não se viu, rever um blockbuster de outro verão, ter disponibilidade mental para ver aquela série de 10 episódios de que o amigo chato lhe está sempre a falar (mas para a qual não há paciência depois de um dia de trabalho), pode descobrir como os vizinhos dos outros são piores do que os seus ou até começar a planear um 2027 de cultivo e jardinagem.

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