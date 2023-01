David Bruno em discurso direto: “Gostava de trabalhar com Mark Ronson”

Vila Nova de Gaia não é o centro do mundo mas "podia ser um país", diz o gaiense David Bruno (DB), talento em nome próprio, peça integrante do Conjunto Corona e do duo romântico David & Miguel. É pela cidade, fonte inesgotável de inspiração para a crueza das suas letras, que DB ajuda a esculpir as entranhas de um Portugal ainda pouco reconhecido. Ou pouco amado. A digressão de Sangue & Mármore, que começa este sábado, leva-o a Braga (14), Gaia (9 de fevereiro), Guimarães (18), Barcelos (3 de março) e Lisboa, a 15 de abril.