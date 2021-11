Um Super Bock em Stock morno foi quente o quanto baste

Não se pode dizer que tenha sido no pleno das suas capacidades que o Super Bock Em Stock, o festival do País com mais palcos e correria entre eles, regressou à Avenida da Liberdade nas habituais datas de novembro. O infeliz cancelamento de última hora de Black Country, New Road, uma das mais aguardadas bandas deste ano, pareceu ter acentuado as fragilidades de um cartaz que, sim, sempre viveu mais de novidades e descobertas, mas, nos vários nomes que tomou ao longo dos anos, trouxe à capital nomes da dimensão de Johnny Marr, Elza Soares ou Jungle.