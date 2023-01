Sete estreias de séries a não perder em 2023

Masters of the Air

É como uma continuação de duas séries marcantes – Band of Brothers e The Pacific – e foi produzida pela dupla Steven Spielberg e Tom Hanks. Onze militares norte-americanos, dentro de um bombardeiro, lutam contra os alemães durante a II Guerra Mundial ao longo de nove episódios de tirar o fôlego. O orçamento estimado foi de 250 milhões de euros, baseou-se num livro de Donald L. Miller e tem estreia prevista para a próxima primavera, na Apple TV. Num dos papéis principais está Austin Butler, ator americano elogiado pelo papel do rei do rock em Elvis.