Cinco planos para o fim de semana: cerveja e petiscos em Lisboa, humor e música no Porto

O regresso aos palcos de Bumba na Fofinha e Conan Osiris, a mesa cinquentenária do Visconde da Luz e o dia de reis no bairro de Marvila são as propostas para um fim de semana preenchido.

1. Apetece-lhe beber uma cerveja e ver concertos este sábado? Se sim, em Lisboa, Marvila é o bairro a que se deve deslocar. O evento anual Ouro, Incenso e Birra, de entrada livre, volta a acontecer neste 10 de janeiro e propõe concertos, DJ sets e muita cerveja a sair das máquinas das várias produtoras de cerveja artesanal instaladas no autodenominado Lisbon Beer Departament (Bairro Cervejeiro de Lisboa).

A Musa, a Fermentage, a Dois Corvos, a Oitava Colina e a Pravda terão programação especial para receber os fãs de cerveja e de música. Concertos de bandas e artistas nacionais como 800 Gondomar (Musa, 21h30), Hetta (Musa, 20h30), Cortada (Fermentage, 17h30), Sunflowers (Musa, 17h) e Yakuza (Dois Corvos, 22h) e DJ sets de Filipe Karlsson (Musa, 18h), da banda Máquina (Dois Corvos, 23h30) e do coletivo Louva-a-Deus (Fermentage, 23h), entre outros, são alguns dos destaques de uma programação que inclui a possibilidade de prova de uma cerveja especial nova e colaborativa, a Birra, "uma West Coast Pilsner com 5% de álcool, produzida com lúpulo Mosaic, que lhe confere notas aromáticas de frutas tropicais e apontamentos cítricos". O valor de verba angariada com a venda dos copos oficiais do evento (que custa €3) reverte para a Banda Filarmónica de ACULMA - Associação para o Desenvolvimento Cultural e Social de Marvila.

Além da música e cerveja, nestas fábricas e espaços de venda de cerveja artesanal encontrará petiscos como cachapas, tequeños e empanadas, comida típica da Venezuela, na Oitava Colina, pão de alho, fish and chips, pulled pork fries e sandes de pernil na Fermentage, quesadillas e tacos na Dois Corvos, e pratos nepaleses (ao almoço) e iguarias como croquetes de leitão, katsu de presa ibérica, momos de cozido de grão e rabanadas de chocolate branco e pistachio na Musa de Marvila.

2. No Porto, o destaque musical do fim de semana vai para o regresso aos palcos de Conan Osiris. Vencedor do Festival da Canção com o tema Telemóveis, divisivo mas impactante na produção musical portuguesa - álbuns como Adoro Bolos (2017) foram amados e odiados visceralmente, em semelhante medida - e autor, em parceria, de canções reveladas nos últimos anos como Vinte Vinte (gravada com Ana Moura e Branko), Barquinha (partilhada com os Expresso Transatlântico) e Rosa (em que dividiu microfone com Nuno Ribeiro), Osiris atua este domingo, dia 11, a partir das 21h, na Casa da Música.

O pretexto para o regresso aos holofotes de Conan Osiris, que nos últimos anos foi tendo presença discreta nos palcos nacionais, acaba por ser dois álbuns editados na reta final de 2025, Musicae Mmxv e Xenonexo. Os bilhetes para o concerto custam entre €15 e €30.

Leia Também Quem é Conan Osiris, o músico que vai representar Portugal no Festival da Eurovisão

3. Em Cascais, os destaques são gastronómicos, cortesia do 50.º aniversário do Visconde da Luz. O histórico restaurante cascalense assinala a data com uma viagem ao longo de todo o mês pelos clássicos da carta: linguado frito (€72/kg), lagosta Thermidor (€45,80), cabrito assado (€34,80 a dose), peixe ao sal ou cataplana de marisco (€62,80 para duas pessoas) são os pratos que estarão em destaque. Hoje sob a direção de Ana Cerqueira e Francisco Freire, a casa mantém-se fiel à sua essência: uma cozinha de continuidade, servida num ambiente elegante e familiar, que atravessa gerações sem ceder a modas passageiras.

4. Mais descoberta musical, desta vez na Casa Cheia - Espaço de Pesquisa Artística, situada no número 3 da Rua Lopes, em Lisboa. Esta sexta-feira à noite, a partir das 21h, Afonso Sêrro, músico português que tem vindo a construir uma carreira artística em grupos como Yakuza e Atalaia Airlines, apresenta ao vivo o seu primeiro álbum a solo, Piano Impromptus, um disco que "nasceu do improviso ao piano e teclado Rhodes" e que estreou as edições do novo selo discográfico português Ovo Estrelado Records. A entrada é livre.

5. Da música para o humor, o Porto é novamente paragem. Depois de uma primeira volta pelo País, em 2024, Mariana Cabral, ou seja, Bumba na Fofinha, regressa aos palcos com o espetáculo Sombra, numa nova versão, esta sexta e sábado (dias 9 e 10). Sombra parte do princípio simples de que onde há luz há sempre sombra, e que, por mais filtros emocionais que se tentem aplicar, ela insiste em aparecer.

Regressada das “catacumbas da maternidade”, como lhe chama, a comediante assume um novo capítulo pessoal e criativo. Há um bebé novo, traumas novos e uma vontade irreprimível de voltar a falar com adultos — de preferência longe de fraldas, monitores de sono e culpa materna. Sombra mantém a estrutura do solo original, mas incorpora uma boa dose de material novo, nascido dessa experiência recente e da necessidade quase terapêutica de a verbalizar em palco. O espetáculo tem início às 21h30 e os bilhetes - quase esgotados para a primeira data - custam entre os €20 e os €30.