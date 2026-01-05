Sábado – Pense por si

"The Pitt": mais 15 horas neste serviço de urgências

Há dramas hospitalares e há "The Pitt", série da HBO Max que, há um ano, soube dar uma volta a este tipo de ficção. A segunda temporada estreia dia 9.

André Almeida Santos 05 de janeiro de 2026 às 18:00
O ator Noah Wyle (esq.ª) protagoniza a série que estreou em 2025 e que agora regressa para uma segunda temporada
O ator Noah Wyle (esq.ª) protagoniza a série que estreou em 2025 e que agora regressa para uma segunda temporada Warrick Page/HBO Max

Falar de Serviço de Urgência (no original, ER), clássico televisivo dos anos 1990 e 2000, quando se fala de The Pitt tem, em 2026, mais peso do que teve há um ano, quando a série da HBO Max surgiu apresentada como a nova criação de um dos argumentistas e produtores de ER (R. Scott Gemmill) e com Noah Wyle, um dos rostos dessa série dos 1990s, como protagonista.

