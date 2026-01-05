Uma série para ver esta semana: 'Porta Premium'

No labirinto das imobiliárias, há uma agência que quebra o espelho do quotidiano. Pode não ser fácil encontrar casa, já rir, não será difícil. Para ver na RTP Play.

De assinatura portuguesa, Porta Premium é uma comédia satírica que coloca a crise da habitação no centro de um espelho distorcido, mas revelador, da sociedade portuguesa. Criada e realizada por Tota Alves, a produção estreou a 24 de novembro de 2025 e conta com cinco episódios de cerca de 25 minutos cada, assinados por um elenco que inclui Gonçalo Waddington, Sónia Balacó, Tânia Alves, Mauro Hermínio e Janico Durão.

Filmada no formato de falso documentário - ou mockumentary -, Porta Premium acompanha o dia a dia da agência imobiliária homónima em Loures, onde uma equipa de consultores se prepara para uma cerimónia de prémios que promete exaltar o seu “trabalho incrível”. No entanto, à medida que a realizadora interna reconfigura o projeto, as câmaras desvendam os momentos mais caricatos e contraditórios do mercado imobiliário, transformando a narrativa num retrato humorístico e crítico de uma realidade que afeta milhares de portugueses.

Fica clara a inspiração em séries como The Office e Parks and Recreation na forma como a câmara interage com as personagens, mostrando-nos as suas pretensões, tiques e contradições. Este estilo confere à série um ritmo ágil e uma proximidade irónica, convidando-nos a rir e, talvez, a questionar o universo dos agentes imobiliários.

No fundo, Porta Premium é tanto uma comédia de caráter como um comentário social sobre a dicotomia entre o direito à habitação e as dinâmicas comerciais que o circundam. Ao mesmo tempo que diverte com situações e personagens exageradas, a série levanta questões sobre valores, relações e o mercado que, apesar de humorísticas, permanecem pertinentes. Através do riso, o público é levado a olhar para uma crise real com novos olhos.

"Uma série para ver esta semana" é uma rubrica semanal em que lhe sugerimos, todas as segundas-feiras, uma série para ver ao longo dos próximos dias - uma rubrica a cargo do jornalista da SÁBADO Tiago Neto.