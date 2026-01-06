André Murraças estreia "O meu amigo Freddy Krueger" no Teatro S. Luiz em fevereiro

Um solo em torno do trauma, sobre um adolescente que se refugia nos filmes de terror para escapar à realidade.

O criador André Murraças estreia, no dia 19 de fevereiro, no Teatro S. Luiz, em Lisboa, "O meu amigo Freddy Krueger", um solo escrito, interpretado e encenado pelo autor inspirado na sua própria adolescência, anunciou esta terça-feira o artista.

André Murraças acrescentou que volta a pôr "o lado 'queer'" nesta criação, cuja ação se centra num jovem dos anos 1990 que se "refugiava nos filmes de terror para fugir do mundo real".

"O 'bullying', a gordofobia e a homofobia através de um relato honesto sobre a vida nos liceus, a maldade dos outros e a dificuldade em lidar com a diferença em ambiente de escola" são temas abordados no espectáculo, frisou.

A partir da "vivência e violência pessoal", o criador vai trabalhar o tema da adolescência numa perspetiva do presente para o passado.

"Que traumas causam as crianças umas às outras" é uma das questões equacionadas no espectáculo, assim como se "pode o terror cinematográfico ser menor que o terror na vida real".

O "estranho e o diferente" da adolescência do autor, ator e encenador são postos "em contrate ou equiparação com a feiura da personagem Freddy Krueger, um monstro com a cara queimada que ataca jovens de liceu nos seus pesadelos e os mata por vingança", notou.

Em cena até 1 de março, na sala Mário Viegas do Teatro S. São Luiz, "O meu amigo Freddy Krueger" tem récitas de quarta-feira a sábado, às 19h30, e, ao domingo, às 16h00.

Além do texto, encenação e interpretação, a peça tem também cenografia, genéricos e grafismo vídeo de André Murraças.

O desenho de luz e a direção técnica são de Gi Carvalho, o vídeo, de Três Vinténs e, no apoio vocal, está Costa Campos.

Produzida pela Canário Bonacheirão, a peça tem coprodução da Direção-Geral das Artes, Alma d´Arame, do teatromosca e do S. Luiz Teatro Municipal.

"O meu amigo Freddy Krueger" e "Valentim" são dois textos de André Murraças já publicados na coleção Livrinhos do Teatro dos Artistas Unidos.