Viver com um cão pode deixar os adolescentes mais sociáveis. E os beijinhos aos patudos ajudam

Um estudo japonês analisou 343 adolescentes e concluiu que quem cresce com um cão em casa é, em média, mais sociável e tem menos problemas emocionais.

08 de janeiro de 2026 às 08:50
Se é daquelas pessoas que passa a vida a dar beijinhos ao cão, pode respirar de alívio. A ciência não só não julga, como até acha que isso pode estar ligado a adolescentes mais sociáveis. Quem o diz é um novo estudo japonês que analisou 343 adolescentes e concluiu que quem vive com um cão em casa tende a ter menos problemas sociais, menos agressividade e melhor bem-estar mental do que os colegas sem patudo.

