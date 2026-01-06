Hotel do Benfica inaugurado hoje. Fique a saber tudo sobre o espaço

A antiga sede do Sport Lisboa e Benfica foi transformada num hotel. "Tentámos recriar um hotel do início do século passado", diz António Quintão, responsável da FLH Hotels.

À entrada do 1904 Benfica Hotel é (quase) impossível não reparar no painel de azulejos em tons de vermelho e branco. A obra de arte do artista Vhils, dedicada a Cosme Damião (fundador do clube que dá o nome ao espaço), denuncia a temática do hotel, que inaugura esta terça-feira, em Lisboa, na presença de Rui Costa, presidente do Benfica e da Fundação.

Com o objetivo de "recuperar os três edifícios que compõem o espaço" e "preservar a traça original", o projeto nasceu de uma parceria entre a Fundação Benfica e a FLH Hotels, do grupo Feelslikehome, conta à SÁBADO António Quintão, responsável da FLH Hotels.

Mas qual a ligação entre o clube e o edifício? Entre 1933 e 1987, o edifício acolheu a secretaria do Sport Lisboa e Benfica e durante alguns anos também funcionou como sede. Mais tarde, foi doado à Fundação Benfica pelo clube.

António Quintão recorda que, no início do século XX, o edifício pertenceu ao "Bristol Club", "um clube vanguardista da altura, onde decorriam tertúlias e onde foram colocadas obras de arte". As estátuas de Leopoldo Almeida são exemplo e permanecem numa antiga sala, que agora deu lugar ao restaurante. No início da primavera, o hotel terá também uma esplanada exterior.

A cozinha destes espaços fica a cargo do Café de São Bento, responsável também pelo carta do bar Clube 1904, que fica no mesmo piso do restaurante. "É inspirado num pub do início do século e junta mais de 150 fotografias do clube", refere António Quintão.



O restaurante fica a cargo do Café de São Bento DR

A decoração alusiva à história do clube não fica por aqui e estende-se por todo o edifício: há 57 nichos com figuras históricas do clube, como Eusébio e Cosme Damião, espalhados pelos corredores, assim como uma camisola autografada e outros objetos em exposição. "[O hotel] não é um museu, mas conta um bocadinho da história do clube", afirma o responsável da da FLH Hotels. E acrescenta: "Tentámos recriar um hotel do início do século passado".

A exceção à temática são os 56 quartos do hotel, onde, ainda assim, há azulejos vermelhos a decorar as casas de banho. Nos dois últimos pisos, os hóspedes podem desfrutar da vista privilegiada para o Castelo de São Jorge.