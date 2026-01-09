Sábado – Pense por si

O frio está ligado a problemas respiratórios. Saiba quais os animais de estimação que ficam mais vulneráveis nesta época do ano

Braquicéfalos, séniores, aves de gaiola e roedores em varandas estão no topo da lista dos mais frágeis no inverno.

09 de janeiro de 2026
O termómetro baixa e, de repente, começam as tosses, os espirros e aquela respiração esquisita. Não é coincidência: o frio pode agravar ou desencadear problemas respiratórios em vários tipos de animais, sobretudo nos mais frágeis. Cães, gatos, aves e pequenos mamíferos podem ficar mais vulneráveis a problemas respiratórios no inverno, sobretudo se já tiverem doenças pré-existentes ou viverem em espaços mal protegidos de correntes de ar e humidade.

