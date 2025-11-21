6 planos para o fim de semana: o vinho, o azeite e o bacalhau em destaque

Em Lisboa, a Festa do Azeite e do Bacalhau propõe petiscos de chef e provas de azeite. Em Viseu, a Quinta de Lemos abre as portas da sua adega. Mas também há concertos e iguarias e teatro no Porto.

1) À vila de Silgueiros, distrito de Viseu (fica localizada, aliás, a pouco mais de 10 km da capital de distrito da Região Centro), este fim de semana traz uma proposta singular. Este sábado, dia 22, a adega da produtora vínica Quinta de Lemos abre as portas da sua adega para celebrar duas décadas da primeira colheita.

Ao longo do dia, em duas sessões - 10h30 e 15h30 - será possível fazer visitas guiadas de entrada livre e provas de vinho gratuitas, mediante inscrição prévia, que deve ser feita por e-mail, para o endereço info@quintadelemos.com.



Os vinhos da Quinta de Lemos, produtora do Dão, estão à prova este sábado, em visitas gratuitas à adega D. R.

2) Já em Lisboa, no bairro do Beato, 22 de novembro é dia de outros dois produtos icónicos da mesa nacional em destaque: azeite e bacalhau. A Praça Beato (Tv. Grilo 1) vai acolher, entre as 11h e as 18h deste sábado, a Festa do Azeite e do Bacalhau, evento com curadoria do crítico gastronómico e autor do livro Os 100 Melhores Azeites de Portugal Edgardo Pacheco. O certame vai contar com a presença de 22 produtores nacionais de azeite e com os chefs Bertílio Gomes (do restaurante lisboeta Taberna Albricoque) e André Serra (do restaurante Áurea, também em Lisboa), que se vão ocupar de propostas gastronómicas centradas no bacalhau.

A Festa do Bacalhau é o sétimo capítulo da "Festa do Produto", um ciclo de eventos dedicado a vários produtos nacionais, que já apontou agulhas ao tomate, ao azeite (que agora regressa), ao borrego, ao queijo e (por duas ocasiões) ao arroz. A entrada e as "provas livres de azeite" são gratuitas. Já as "provas comentadas de azeite" - duas, às 11h30 e às 16h30 - custam €15 por pessoa e têm lotação limitada a 12 participantes, devendo as inscrições ser feitas aqui. Os pratos de Bertílio Gomes e André Serra custam €9 cada e as sobremesas (entre €3,50 e €5), que levam azeite, estão nas mãos de Filipe Rebocho, chef do restaurante da Praça Beato, o Refeitório.



Os chefs Bertílio Gomes e André Serra vão cozinhar este sábado na Festa do Azeite e do Bacalhau D. R.

3) No Porto, o Pavilhão Rosa Mota recebe este sábado, 22 de novembro, "um encontro de três amigos". Os cantores e fadistas Camané, Ricardo Ribeiro e António Zambujo prosseguem a digressão "E Agora Fado", ciclo de concertos que estão a fazer pelo País em que celebram, em palco e em trio, "as histórias da história do fado". Os bilhetes para o concerto, agendado para as 21h30, oscilam entre os €25 e €50.

4) Também no Porto, começa esta sexta-feira a Porto Restaurant Week, iniciativa que se vai prolongar até 30 de novembro e que propõe menus fixos a €25 por pessoa, com couvert, uma entrada à escolha, um prato principal, sobremesa e bebidas (águas, vinhos selecionados, cafés e chás) em oito restaurantes do Grande Porto, geridos pela empresa de gestão hoteleira AHM – Ace Hospitality Management. Os oito restaurantes em causa são o The Lobby Gastrobar, o Cais-me Bem, o Roast, o Fontinha Pizzeria, o Café Arts, o restaurante da Casa de Companhia, o L'Égoiste Bar & Restaurant e o Blss U.

A começar já por este fim de semana, poderá provar na Porto Restaurant Week entradas como mini tártaro de boi com maionese de rábano (The Lobby Gastrobar), vichyssoise com couves, crumble de chouriço e broa de Avintes (Cais-me Bem) e creme de tomate assado com óleo aromático (L'Égoiste Bar & Restaurant); pratos principais como brás de pato confit com chalota e trufa (Cais-me Bem), risoto de pernil com crocante de alho francês (Café Arts) e bife à Marrare (Casa da Companhia); e sobremesas como tiramisù artesanal (The Lobby Gastrobar), panna cotta de flor de sabugueiro, frutos vermelhos e gelatina de champagne (Cais-me Bem), pera bêbada com mousse de baunilha e redução de vinho do Porto (Café Arts) e crème brûlèe de chocolate branco, acompanhado por morangos e amêndoa (L'Égoiste Bar & Restaurant). As reservas são obrigatórias e os lugares são limitados.