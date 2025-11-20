Juntas até ao fim: a história das gémeas Kessler, que morreram no mesmo dia aos 89 anos

As irmãs Kessler atuaram como dupla, enquanto cantoras, bailarinas e atrizes, ao longo de décadas Lennart Preiss/picture-alliance/dpa/AP Images
Desde o século XIX que o elo especial entre gémeos não falha em fascinar cientistas e estudiosos, nomeadamente pela predisposição dos sujeitos a não só partilharem um código genético semelhante (em alguns casos praticamente idêntico), mas também por alegadamente partilharem um “sexto sentido” inexplicável que se pode traduzir em trajetos idênticos e numa linguagem que ambos partilham. As performers alemãs e gémeas idênticas Alice e Ellen Kessler partilhavam esse elo, escolhendo-se uma à outra para serem parceiras na vida e na última segunda-feira, para serem parceiras no fim da mesma através da eutanásia.
A notícia foi dada pela Deutsche Gesellschaft für Humanes, uma associação em Berlim especializada em prestar auxílio à morte assistida. A porta-voz da associação Wega Wetzel explicou que a motivação das irmãs e o “fator decisivo” foi “o desejo de falecerem juntas numa data específica.”
Na Alemanha, a prática da eutanásia ativa não é legal, porém, de acordo com a Constituição desde 2020, qualquer um tem a liberdade de pôr termo à própria vida e requisitar auxílio prestado por terceiros.
Com a presença de um médico e de um advogado, as irmãs terminaram as próprias vidas com medicação em casa, na cidade de Grünwald na Alemanha. Em seguida, foram chamados reforços policiais para “verificar a situação e as circunstâncias”, como explicou a porta-voz da associação, que acrescentou que a decisão das irmãs foi refletida “por um longo período de tempo" e "bem ponderada”. Wega Wetzel garantiu também que "não havia nenhuma perturbação psiquiátrica envolvida”.
As irmãs eram conhecidas por Itália como "as pernas da nação"Verwendung weltweit, usage worldwide Credit Horst Ossinger/picture-alliance/dpa/AP Images
As irmãs já tinham manifestado o desejo de “partirem juntas” há um ano, numa entrevista para o jornal italiano Corriere della Sera, pois “a ideia de que uma de nós parta primeiro é muito difícil de suportar.” Noutra entrevista para o jornal alemão Bild, também tinham manifestado o desejo de serem colocadas na mesma urna e enterradas ao lado da mãe e do cão, Yello.
Ellen e Alice Kessler nasceram em Narchau a 20 de agosto de 1936 e desde pequenas que demonstraram talento para as artes performativas, tornando-se dançarinas de ballet para a Ópera de Leipzig com 11 anos e começando as carreiras com 16 anos em Düsseldorf, na Alemanha Ocidental.
Durante a segunda metade dos anos 1950, atuaram no Teatro do Lido, em Paris, onde conheceram figuras como o cantor norte-americano Elvis Presley e o coreógrafo italiano Don Lurio, que impulsionou a mudança das gémeas para Itália em 1962. Antes disso, representaram a Alemanha Ocidental na Eurovisão em 1959, terminando em 8º lugar com a canção Heute Abend wollen wir tanzen geh'n, que significa, em tradução livre, “esta noite queremos ir dançar”.
A mudança de Alice e Ellen para Itália demonstrou-se benéfica para a carreira de ambas: tiveram sucesso a nível nacional e conseguiram sucessivas aparições em meios como a televisão, o cinema e o teatro. O impacto, porém, estendeu-se fora daquelas fronteiras, já que nos nos Estados Unidos da América foram vistas, por exeplo, no programa The Ed Sullivan Show e na capa da revista Time.
As irmãs regressaram à Alemanha em 1986 e foram morar para dois apartamentos que ficavam à frente um do outro, em Grünwald. Almoçavam todos os dias juntas sem exceção e ambas vetaram compromissos sérios com homens e escolheram não ter filhos, segundo a imprensa internacional.
“Nunca nos fizemos dependentes de homens”, disse Alice numa entrevista para a revista Bunte, mas ambas concordavam que não se arrependiam. “Tivemos uma vida cheia, também nunca quisemos ser mães”, acrescentou Alice.
A conta oficial do programa The Ed Sullivan Show prestou homenagem às gémeas Kessler, através de uma publicação na rede social Instagram com a descrição: “Em homenagem às vidas extraordinárias das irmãs Kessler. Alice e Ellen eram estrelas deslumbrantes, verdadeiras lendas e irmãs com uma graciosidade, um charme e uma magia tal que irão brilhar para sempre.”