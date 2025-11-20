Juntas até ao fim: a história das gémeas Kessler, que morreram no mesmo dia aos 89 anos

As performers alemãs eram conhecidas nos anos 1960 pelos espetáculos como dupla e optaram por morrer juntas no dia 17 de novembro, recorrendo à eutanásia.

Desde o século XIX que o elo especial entre gémeos não falha em fascinar cientistas e estudiosos, nomeadamente pela predisposição dos sujeitos a não só partilharem um código genético semelhante (em alguns casos praticamente idêntico), mas também por alegadamente partilharem um “sexto sentido” inexplicável que se pode traduzir em trajetos idênticos e numa linguagem que ambos partilham. As performers alemãs e gémeas idênticas Alice e Ellen Kessler partilhavam esse elo, escolhendo-se uma à outra para serem parceiras na vida e na última segunda-feira, para serem parceiras no fim da mesma através da eutanásia.

A notícia foi dada pela Deutsche Gesellschaft für Humanes, uma associação em Berlim especializada em prestar auxílio à morte assistida. A porta-voz da associação Wega Wetzel explicou que a motivação das irmãs e o “fator decisivo” foi “o desejo de falecerem juntas numa data específica.”

Na Alemanha, a prática da eutanásia ativa não é legal, porém, de acordo com a Constituição desde 2020, qualquer um tem a liberdade de pôr termo à própria vida e requisitar auxílio prestado por terceiros.

Com a presença de um médico e de um advogado, as irmãs terminaram as próprias vidas com medicação em casa, na cidade de Grünwald na Alemanha. Em seguida, foram chamados reforços policiais para “verificar a situação e as circunstâncias”, como explicou a porta-voz da associação, que acrescentou que a decisão das irmãs foi refletida “por um longo período de tempo" e "bem ponderada”. Wega Wetzel garantiu também que "não havia nenhuma perturbação psiquiátrica envolvida”.



As irmãs eram conhecidas por Itália como "as pernas da nação" Verwendung weltweit, usage worldwide Credit Horst Ossinger/picture-alliance/dpa/AP Images

As irmãs já tinham manifestado o desejo de “partirem juntas” há um ano, numa entrevista para o jornal italiano Corriere della Sera, pois “a ideia de que uma de nós parta primeiro é muito difícil de suportar.” Noutra entrevista para o jornal alemão Bild, também tinham manifestado o desejo de serem colocadas na mesma urna e enterradas ao lado da mãe e do cão, Yello.

Ellen e Alice Kessler nasceram em Narchau a 20 de agosto de 1936 e desde pequenas que demonstraram talento para as artes performativas, tornando-se dançarinas de ballet para a Ópera de Leipzig com 11 anos e começando as carreiras com 16 anos em Düsseldorf, na Alemanha Ocidental.

Durante a segunda metade dos anos 1950, atuaram no Teatro do Lido, em Paris, onde conheceram figuras como o cantor norte-americano Elvis Presley e o coreógrafo italiano Don Lurio, que impulsionou a mudança das gémeas para Itália em 1962. Antes disso, representaram a Alemanha Ocidental na Eurovisão em 1959, terminando em 8º lugar com a canção Heute Abend wollen wir tanzen geh'n, que significa, em tradução livre, “esta noite queremos ir dançar”.

A mudança de Alice e Ellen para Itália demonstrou-se benéfica para a carreira de ambas: tiveram sucesso a nível nacional e conseguiram sucessivas aparições em meios como a televisão, o cinema e o teatro. O impacto, porém, estendeu-se fora daquelas fronteiras, já que nos nos Estados Unidos da América foram vistas, por exeplo, no programa The Ed Sullivan Show e na capa da revista Time.

As irmãs regressaram à Alemanha em 1986 e foram morar para dois apartamentos que ficavam à frente um do outro, em Grünwald. Almoçavam todos os dias juntas sem exceção e ambas vetaram compromissos sérios com homens e escolheram não ter filhos, segundo a imprensa internacional.

“Nunca nos fizemos dependentes de homens”, disse Alice numa entrevista para a revista Bunte, mas ambas concordavam que não se arrependiam. “Tivemos uma vida cheia, também nunca quisemos ser mães”, acrescentou Alice.

A conta oficial do programa The Ed Sullivan Show prestou homenagem às gémeas Kessler, através de uma publicação na rede social Instagram com a descrição: “Em homenagem às vidas extraordinárias das irmãs Kessler. Alice e Ellen eram estrelas deslumbrantes, verdadeiras lendas e irmãs com uma graciosidade, um charme e uma magia tal que irão brilhar para sempre.”