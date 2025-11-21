Sábado – Pense por si

Já conhece o Benfica Pet? Agora, os animais de estimação têm lugar oficial na família encarnada

O Benfica Pet é a aposta do clube da Luz, que junta paixão pelo futebol, carinho pelos animais e apoio a projetos solidários.

SÁBADO 21 de novembro de 2025 às 07:38
O Sport Lisboa e Benfica apresentou o "Benfica Pet", um programa de adesão dedicado a sócios e adeptos que queiram incluir oficialmente os seus animais de estimação na família benfiquista. A iniciativa é promovida através da página oficial do clube, onde é explicado que, ao aderir, o patudo recebe um cartão exclusivo, que fica disponível na carteira virtual do tutor. 

Leia o artigo na íntegra no site da .

