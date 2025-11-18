Celebremos: chegou a época do cozido

A épica sobremesa portuguesa chegou ao Masterchef Austrália
11 de fevereiro de 2016 às 12:00Marco Alves
O frio e a chuva também têm coisas boas: trazem o cozido à portuguesa de volta aos menus dos restaurantes. Mas afinal, de onde vem, que variantes existem e onde o devemos comer?
O que fez com o que o cozido, que existe em vários países, se tornasse num símbolo da gastronomia portuguesa? “O cozido chega à Península Ibérica na versão do pulmentum, prato romano, que em Espanha evoluiu para a olla podrida”, explica à SÁBADO Tiago Santos, chef e autor do podcast O Chef É Que Sabe. Conversas com antropólogos e gastrónomos levaram-no a deduzir que neste caso o “nacionalismo levou a melhor” e a vontade de tornar o cozido português ganhou força, naturalmente, com a introdução de produtos nacionais.