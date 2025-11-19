“Só quero abraçá-los!” Daniel Radcliffe troca cartas com o novo Harry Potter

O ator britânico de 36 anos passa o testemunho a Dominic McLaughlin, que interpretará Harry Potter na adaptação televisiva da saga.

Daniel Radcliffe (à esquerda) ficou célebre por interpretar, no cinema, uma personagem que será agora encarnada pelo jovem Dominic McLaughlin, na televisão D. R. / AP & HBO

O Chapéu Selecionador de Hogwarts deu a conhecer as novas caras que representarão Gryffindor na nova adaptação televisiva de Harry Potter e Daniel Radcliffe parece estar satisfeito com os resultados. O ator britânico que interpretou o “rapaz que sobreviveu” no cinema entrou em contacto com Dominic McLaughlin, o novo Harry Potter, e a resposta do sucessor aqueceu o coração de Radcliffe.

“Escrevi uma carta ao Dominic e ele respondeu-me de volta com um bilhete muito querido”, contou Daniel Radcliffe numa entrevista para o programa Good Morning America. “Não quero ser um espetro na vida destas crianças, mas queria apenas dizer 'espero que te divirtas muito, ainda mais do que eu me diverti', acrescentou.

O ator de 36 anos deu mais detalhes sobre como está a lidar com a nova versão da saga e sobre os atores escolhidos para a mesma: “Vejo fotografias dele e das outras crianças [envolvidas no projeto] e só quero abraçá-los. Parecem tão novos. Olho para eles e digo 'é surreal que estivesse a fazer o mesmo que eles com aquela idade.' Espero que estejam a desfrutar”, rematou Radcliffe.

Para além de Dominic McLaughlin como Harry Potter, a nova série em desenvolvimento da HBO inclui no elenco Arabella Stanton (Hermione Granger), Alastair Stout (Ron Weasley), Lox Pratt (Draco Malfoy) e Rory Wilmot (Neville Longbottom).

Em julho, a BBC reportou que os estúdios da Warner Bros. Leavesden construíram uma escola provisória para conciliar os estudos dos jovens atores, maioria na faixa etária infantil e adolescente, com as gravações. A série também terá a participação Warnick Davis, que irá voltar a interpretar Filious Flitwick.



Arabella Stanton (Hermione), Dominic McLaughlin (Harry) e Alastair Stout (Ron) interpretam as personagens de J. K. Rowling na série DR

É expectável que a série decorra durante mais de meia década, com o enredo de cada um dos sete livros da saga de J.K Rolling correspondendo a uma temporada da série. Numa outra entrevista para a E! Em 2024, Daniel Radcliffe confirmou que não fará nenhuma participação especial, mas que “está muito entusiasmado em ver o projeto enquanto espetador”.