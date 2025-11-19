“Só quero abraçá-los!” Daniel Radcliffe troca cartas com o novo Harry Potter

Daniel Radcliffe (à esquerda) ficou célebre por interpretar, no cinema, uma personagem que será agora encarnada pelo jovem Dominic McLaughlin, na televisãoD. R. / AP & HBO
O Chapéu Selecionador de Hogwarts deu a conhecer as novas caras que representarão Gryffindor na nova adaptação televisiva de Harry Potter e Daniel Radcliffe parece estar satisfeito com os resultados. O ator britânico que interpretou o “rapaz que sobreviveu” no cinema entrou em contacto com Dominic McLaughlin, o novo Harry Potter, e a resposta do sucessor aqueceu o coração de Radcliffe.
“Escrevi uma carta ao Dominic e ele respondeu-me de volta com um bilhete muito querido”, contou Daniel Radcliffe numa entrevista para o programa Good Morning America. “Não quero ser um espetro na vida destas crianças, mas queria apenas dizer 'espero que te divirtas muito, ainda mais do que eu me diverti', acrescentou.
O ator de 36 anos deu mais detalhes sobre como está a lidar com a nova versão da saga e sobre os atores escolhidos para a mesma: “Vejo fotografias dele e das outras crianças [envolvidas no projeto] e só quero abraçá-los. Parecem tão novos. Olho para eles e digo 'é surreal que estivesse a fazer o mesmo que eles com aquela idade.' Espero que estejam a desfrutar”, rematou Radcliffe.
Para além de Dominic McLaughlin como Harry Potter, a nova série em desenvolvimento da HBO inclui no elenco Arabella Stanton (Hermione Granger), Alastair Stout (Ron Weasley), Lox Pratt (Draco Malfoy) e Rory Wilmot (Neville Longbottom).
Em julho, a BBC reportou que os estúdios da Warner Bros. Leavesden construíram uma escola provisória para conciliar os estudos dos jovens atores, maioria na faixa etária infantil e adolescente, com as gravações. A série também terá a participação Warnick Davis, que irá voltar a interpretar Filious Flitwick.
É expectável que a série decorra durante mais de meia década, com o enredo de cada um dos sete livros da saga de J.K Rolling correspondendo a uma temporada da série. Numa outra entrevista para a E! Em 2024, Daniel Radcliffe confirmou que não fará nenhuma participação especial, mas que “está muito entusiasmado em ver o projeto enquanto espetador”.