Sábado – Pense por si

Cinema

"Wicked: Pelo Bem": uma fábula mais adulta do que se julga

Conto de fadas com coisas a dizer sobre o presente, "Wicked: Pelo Bem" é a segunda parte da releitura de "O Feiticeiro de Oz" sobre a natureza do mal. Chega esta quinta, 20, aos cinemas.

Capa da Sábado Edição 11 a 17 de novembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 11 a 17 de novembro
'Wicked: Pelo Bem': uma fábula mais adulta do que se julga
Pedro Henrique Miranda 18 de novembro de 2025 às 07:00
Glinda (Ariana Grande) e Elphaba (Cynthia Erivo) são as protagonistas de 'Wicked: Pelo Bem'
Glinda (Ariana Grande) e Elphaba (Cynthia Erivo) são as protagonistas de "Wicked: Pelo Bem" Universal Studios

É comum vermos novos filmes sendo publicitados como "para toda a família", mas não é tão frequente encontrarmos filmes com temas verdadeiramente adultos que crianças poderão apreciar em igual medida. Apesar da leveza, Shrek foi um fenómeno porque subverteu, de forma pós-moderna, a essência dos contos de fadas, com uma boa dose de piadas impróprias veladas à mistura. Num tom mais sério e emotivo, Wall-E fê-lo ao sobrepor duas leituras: a das aventuras de dois robôs que se encontram e apaixonam e a de um futuro consumido pela catástrofe climática, a decadência tecnológica e o consumismo desenfreado.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Artigos Relacionados
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

Menu shortcuts

"Wicked: Pelo Bem": uma fábula mais adulta do que se julga