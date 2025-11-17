Sábado – Pense por si

Ricardo Neves-Neves abre a porta do teatro a Adília Lopes

No Teatro Variedades, em Lisboa, de 27 de novembro a 11 de janeiro, Ricardo Neves-Neves e Sílvia Filipe transformam a escrita de Adília Lopes num solo em que quotidiano e sonho se misturam.

Tiago Neto 17 de novembro de 2025 às 07:00
Ricardo Neves-Neves já trabalhara com Sílvia Filipe em 2021, em 'O Anel do Unicórnio'
Ricardo Neves-Neves já trabalhara com Sílvia Filipe em 2021, em "O Anel do Unicórnio" Mariline Alves

Das palavras fazemos abrigo, escrevemos lugares que nos são amparo, conforto, familiaridade, casa. E há casas que são, afinal, uma forma de linguagem, o modo como organizamos o mundo, o tempo, a memória. Estar em Casa, o novo espetáculo encenado por Ricardo Neves-Neves, interpretado pela atriz Sílvia Filipe a partir da obra da escritora e poetisa Adília Lopes, parte dessa ideia de pertença, da tentativa de encontrar um lugar através da escrita.

Ricardo Neves-Neves abre a porta do teatro a Adília Lopes