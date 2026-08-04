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Agosto na cidade: 20 programas para fugir ao tédio e combater o calor em Lisboa e Porto

Parte do País está a banhos no Alentejo e no Algarve. Para quem fica em Lisboa, no Porto e arredores, temos 20 propostas. Envolvem piscinas, jardins e muitos planos culturais.

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Agosto na cidade: 20 programas para fugir ao tédio e combater o calor em Lisboa e Porto
Tiago Neto 04 de agosto de 2026 às 23:00
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O jardim da cidade do Porto é uma das paragens obrigatórias
O jardim da cidade do Porto é uma das paragens obrigatórias Movenoticias

Em agosto, Lisboa e Porto dividem-se entre quem partiu e quem ficou a tomar conta das obras, das esplanadas e dos cães e gatos dos amigos. Para estes últimos, a cidade não fecha para férias; muda de horário e procura sombra. Há jardins onde estender a toalha sem enfrentar a A1, museus com cultura e ar condicionado, cinema ao ar livre para trocar o sofá por uma cadeira sob as estrelas e concertos que fazem esquecer, por algumas horas, a temperatura do apartamento.

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