Agosto na cidade: 20 programas para fugir ao tédio e combater o calor em Lisboa e Porto

Cinco canções que resumem a carreira musical de Luís Represas (1956-2026)
22 de julho de 2026 às 13:16Pedro Henrique Miranda
Parte do País está a banhos no Alentejo e no Algarve. Para quem fica em Lisboa, no Porto e arredores, temos 20 propostas. Envolvem piscinas, jardins e muitos planos culturais.
Em agosto, Lisboa e Porto dividem-se entre quem partiu e quem ficou a tomar conta das obras, das esplanadas e dos cães e gatos dos amigos. Para estes últimos, a cidade não fecha para férias; muda de horário e procura sombra. Há jardins onde estender a toalha sem enfrentar a A1, museus com cultura e ar condicionado, cinema ao ar livre para trocar o sofá por uma cadeira sob as estrelas e concertos que fazem esquecer, por algumas horas, a temperatura do apartamento.