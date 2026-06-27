Porque é 'Off Campus' a série-sensação desta primavera-verão? Estes cinco factores ajudam a explicar

A épica sobremesa portuguesa chegou ao Masterchef Austrália
11 de fevereiro de 2016 às 12:00Marco Alves
A produção da Prime Video anda nos olhos do mundo. O segredo está nas histórias de amor, nas personagens complexas e numa abordagem surpreendente à sexualidade.
É uma das séries mais comentadas do momento, seja pela química entre os protagonistas, a abordagem saudável às relações amorosas ou a banda sonora marcante. Eis cinco motivos que justificam o sucesso de Off Campus: Amores Improváveis (Prime Video), a série-sensação desta primavera-verão.