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Porque é "Off Campus" a série-sensação desta primavera-verão? Estes cinco factores ajudam a explicar

A produção da Prime Video anda nos olhos do mundo. O segredo está nas histórias de amor, nas personagens complexas e numa abordagem surpreendente à sexualidade.

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Porque é 'Off Campus' a série-sensação desta primavera-verão? Estes cinco factores ajudam a explicar
Sofia Parissi 27 de junho de 2026 às 08:00
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Os atores Belmont Cameli e Ella Bright em cena
Os atores Belmont Cameli e Ella Bright em cena Prime Video

É uma das séries mais comentadas do momento, seja pela química entre os protagonistas, a abordagem saudável às relações amorosas ou a banda sonora marcante. Eis cinco motivos que justificam o sucesso de Off Campus: Amores Improváveis (Prime Video), a série-sensação desta primavera-verão.

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