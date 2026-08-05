Vagos Metal Fest dá início a edição de cinco dias com Lamb of God e Cro-Mags

Doro, Satyricon, Katatonia, Within Temptation, Deicide, Godsmack são alguns dos nomes que vão passar pelo festival até domingo. Ainda há bilhetes.

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Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

O Vagos Metal Fest inicia a edição deste ano, alargada a cinco dias, com um cartaz que conta esta quarta-feira com os norte-americanos Lamb of God e Cro-Mags, a par dos portugueses R.A.M.P., em substituição de Ill Niño.



Vagos Metal Fest tem este ano uma edição alargada de cinco dias Vagos Metal Fest via Facebook

Até domingo, a Quinta do Ega, em Vagos, no distrito de Aveiro, transforma-se na autoproclamada "capital do metal" para acolher milhares de espectadores que vão assistir a concertos nomes de várias áreas do metal, de Doro, Satyricon, Katatonia, Within Temptation, Deicide, Godsmack, Korpiklaani, In Flames, Heaven Shall Burn e Cryptopsy, entre muitos outros.

Embora a música seja o foco principal do festival, "o Vagos Metal Fest não é apenas música".

A organização recorda, no 'site' oficial do evento, que "nas últimas edições, o festival ofereceu atividades gratuitas para todos os portadores de bilhete", entre as quais atividades náuticas junto ao Cais do Rio Boco, dentro do recinto do festival, passeios de moliceiro no Rio Boco, sessões de yoga, massagens e espetáculos de 'steampunk'.

O recinto hoje abre às 17:30, enquanto nos restantes dias abre às 15:00.

O festival conta com vários 'shuttles' gratuitos até ao recinto, a partir da estação de comboios de Aveiro e do parque da Orbitur da Vagueira.

O evento ainda tem bilhetes disponíveis, com os passes de cinco dias a custarem 169 euros mais taxas e as entradas diárias a fixarem-se nos 69 euros mais taxas. Ambos os casos dão direito a campismo nos dias em causa.

As crianças entre os 3 e os 11 anos não pagam bilhete.