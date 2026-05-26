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Os arquipélagos espanhóis do Sol eterno

No Mediterrâneo, as Baleares são um refúgio de sonho para os fãs da vida balnear. No Atlântico, as Canárias gozam do calor perpétuo, com praias, montanhas, desportos radicais e uma vida cultural ainda pouco explorada. Eis o melhor das ilhas espanholas.

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Edição de 19 a 25 de maio
Pedro Henrique Miranda , Ricardo Santos , Sofia Parissi 26 de maio de 2026 às 23:00

Entre o Mediterrâneo e o Atlântico, as ilhas espanholas guardam alguns dos cenários mais luminosos da Europa. Das Baleares às Canárias, cada ilha tem uma identidade própria, mas todas partilham essa combinação difícil de resistir: mar transparente, paisagens de cortar a respiração, vilas caiadas de branco, noites longas e uma forma muito particular de viver ao ritmo do Sol.

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