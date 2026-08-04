Cura: quando a arte se prova no prato

Cinco canções que resumem a carreira musical de Luís Represas (1956-2026)
22 de julho de 2026 às 13:16Pedro Henrique Miranda
O Cura dá mais um passo no sentido de se entender a alta gastronomia como expressão artística, mesclando a delicadeza da comida que serve em peças de cerâmica de autor, quase em bruto.
Quando nos sentamos à mesa, para um menu que nos levará a navegar por 10 momentos inesquecíveis (a viagem chama-se Percurso), sabemos que não se trata apenas de comida, ainda que de comida ao seu mais alto nível. Recorde-se que o restaurante Cura, que fica no hotel Ritz, ganhou uma estrela Michelin em 2025, ainda no tempo do chef Pedro Pena Bastos - sucedeu-lhe Rudolfo Lavrador, de 31 anos. O cozinheiro lisboeta tem tido pulso para manter - ou elevar? - a fasquia e segurar a distinção.