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Cura: quando a arte se prova no prato

O Cura dá mais um passo no sentido de se entender a alta gastronomia como expressão artística, mesclando a delicadeza da comida que serve em peças de cerâmica de autor, quase em bruto.

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Luísa Oliveira 04 de agosto de 2026 às 17:00
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O chef com as artistas Maria Ana Vaz Costa (à esq.ª) e Vanessa Barragão
O chef com as artistas Maria Ana Vaz Costa (à esq.ª) e Vanessa Barragão Diana Matias

Quando nos sentamos à mesa, para um menu que nos levará a navegar por 10 momentos inesquecíveis (a viagem chama-se Percurso), sabemos que não se trata apenas de comida, ainda que de comida ao seu mais alto nível. Recorde-se que o restaurante Cura, que fica no hotel Ritz, ganhou uma estrela Michelin em 2025, ainda no tempo do chef Pedro Pena Bastos - sucedeu-lhe Rudolfo Lavrador, de 31 anos. O cozinheiro lisboeta tem tido pulso para manter - ou elevar? - a fasquia e segurar a distinção.

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