12 planos para este fim de semana: "Oktober festas", teatro e muitos concertos

O fim de semana traz concertos, DJ sets, iguarias gastronómicas e muitas variedades de cerveja a Lisboa. Mas também concertos de General D, Kae Tempest, Fogo Fogo e Kimi Djabaté.

O Oktoberfest alemão inspira eventos em Portugal como o Oktober Festa, que acontece este fim de semana entre Marvila e o Cabo Ruivo, em Lisboa

1) Este sábado, é dia de Oktober Festa entre Marvila e o Cabo Ruivo, em Lisboa. O evento, inspirado no famoso festival de cerveja alemão Oktoberfest, propõe concertos, iguarias gastronómicas e, claro, muita cerveja (mais de 40 variedades) no autointitulado “bairro cervejeiro de Lisboa”, onde ficam as fábricas e os bares das produtoras artesanais Musa, Dois Corvos, Fermentage, Oitava Colina e - desde recentemente - a Pravda.

Entre as 13h e a madrugada de domingo (até às 3h), a Oitava Colina recebe atuações de San La Muerte (live) e de La Salsa del Pueblo e Guerrilla Soundsystem (DJ sets), a Fermentage recebe Avesso, My Master the Sun, Damn Sessions e (este em DJ set) Mical Bacho, a Pravda terá um DJ set de Omnika, a Dois Corvos um DJ set de Hause Plants e concertos de Desert Smoke, Subnoia e The Black Wizards e a Musa de Marvila concertos de Pop Dell’Arte, Cave Story e Lesma e DJ sets de Margarida Campelo, Afonso Rodrigues e Gaspar Varela (em dupla) e Bibs & Barrios. Com uma cerveja oficial do evento, a Kolscheia, os clientes são convidados a trazer o copo de casa ou comprar um copo numa das cervejeiras (preço: €1).

Para comer, há petiscos como nachos com guacamole, texan phillycheesesteak, pulled pork tacos, NY Pastrami Sandwich e waffles de queijo fumado, pepperoni e cheddar, gorgonzola com pêra e chocolate com pistácio na Fermantage; sanduíches reuben (pastrami caseiro, chucrute, molho mil ilhas e queijo suíço), cogs (cogumelos pleurotus e shiitake, maionese de porcini e kale), tuna melt (atum, maionese, cebola roxa, pickles, aipo e cheddar) e rosbife (chapata, rosbife, mostarda e alcaparras), schnitzels de porco e de cogumelos, sandocha de pernil e sandes de rojão em cerveja preta na Musa de Marvila; tacos, tamales, nachos, choripan, empanadas argentinas e sanduíches de carne argentina na Oitava Colina e sandes de lombo de porco (carne de porco marinada em Dois Corvos, molho cocktail, cebola grelhada, chucrute e queijo Edam, servida em cacetinho), de atum (atum selado, maionese de limão e malagueta, rúcula baby, servida em bolo do caco) e hambúrguer vegan, de falafel (cubos de falafel, molho barbecue, pimentos, beringela e curgete grelhados, servido em pão brioche), na Dois Corvos.



O evento no autodenominado "Lisbon Beer District" (algo como "o bairro cervejeiro de Lisboa") volta, tal como aconteceu em edições anteriores, a apostar forte na gastronomia a acompanhar a oferta cervejeira D. R.

2) Também em Lisboa, mas no bairro do Beato, acontece, este fim de semana, uma outra recriação e adaptação do Oktoberfest alemão. A cervejeira Browers Beato terá programação especial esta sexta-feira e este sábado, dias 17 e 18 de outubro, entre as 17h e as 24h. O evento, de entrada livre, aposta em gastronomia típica bávara, cervejas especiais e concertos.

Na gastronomia, há um menu exclusivo com pretzels e pratos como o Hendl (frango assado com paprika), Schweinebraten (lombo de porco em molho escuro de cerveja), Schweinshaxe (pernil de porco assado) e Bratwurst, as famosas salsichas alemães grelhadas - a que se juntam sobremesas como Apfelstrudel (strudel de maçã) e Krapfen (bola de Berlim). Para não deixar secar as gargantas, as cervejas Browser Lager e Browser Lisboa Crispy Lager são opções recomendáveis. Jogos e desafios “típicos da Oktoberfest”, como “o tradicional desafio da caneca”, e música garantida pelo DJ Mojo, prometem colorir o evento.



Este será mesmo um fim de semana com muitas variedades de cerveja consumidas, em Lisboa D. R.

3) Continuando por Lisboa, temos, para si, uma sugestão musical. O rapper General D, politizado pioneiro do hip-hop português e autor de temas como Black Magik Woman e Ritual Karapinhas, atua esta sexta-feira à noite no 1.º andar do novo espaço cultural Casa do Capitão, no Beato. O concerto, que deverá começar por volta das 21h, terá três convidados, Scúru Fitchádu, Blaya Lyrics e Remna, que se somam à banda que o acompanha ao vivo, formada por Ximbinha Mamede (diretor musical e guitarrista), Carlos Chiemba (baixo), Kevin dos Santos (teclado), Gabriel Ferreira (bateria), Maurício Pedro (percussão), Tony Mundane (dançarino e vozes) e DJ Gabriel. Os bilhetes para o concerto custam €16,30.

4) Na mesma cidade, a sala LAV - Lisboa Ao Vivo recebe este sábado, também a partir das 21h, o rapper e artista de spoken word Kae Tempest. Com quase 15 anos de edições discográficas, que inclui registos como o recente (editado este ano) Self Titled e o extraordinário álbum de 2019 The Book of Traps and Lessons, Kae, artista não-binário e homem transgénero que assinava Kate Tempest no início da carreira, apresenta a sua poesia cruzada com rimas emotivas de rap. Os bilhetes custam €26.

5) Em Águeda, a música é outra. Este sábado, o Auditório do Centro de Artes local (CAA) recebe um concerto da Cesária Verde Orchestra, formação criada para homenagear a emblemática cantora cabo-verdiana Cesária Verde (1941-2011) e que inclui alguns dos músicos que a acompanhavam em vida. O concerto está agendado para as 21h30 e os bilhetes custam entre €10 e €15. No dia seguinte, domingo, 19, a Cesária Verde Orchestra ruma a Lisboa para um concerto no Coliseu dos Recreios (21h, €25 a €45).

6) O universo de ritmos africanos não se esgota, este fim de semana, na sugestão acima. Se 2025 foi um ano importante para a banda portuguesa Fogo Fogo, o término é em consonância: a noite desta sexta-feira, 17 de outubro, traz a primeira de três noites que vão encerrar as comemorações dos 10 anos de carreira do grupo. Cada noite terá o seu convidado próprio e os concertos acontecem na “casa-mãe” da banda, o B.Leza, em Lisboa.

O primeiro capítulo, já este fim de semana, terá o histórico músico cabo-verdiano Danny Silva como convidado. Seguem-se, respetivamente dias 14 de novembro e 19 de dezembro, Djodje e Carlão, que se juntam a esta festa dos Fogo Fogo. Os concertos começam todos às 23h e os bilhetes para cada um deles custam €20. Quem quiser um passe que dá acesso aos três espetáculos, terá de desembolsar €50.



Os Fogo Fogo celebram, em 2025, 10 anos de carreira Francisco Gomes

7) Da música para o teatro, a Sala Estúdio Valentim de Barros, localizada nos Jardins do Bombarda, em Lisboa, serve entre esta sexta-feira, 17, e domingo, 19, de palco a representações da peça As Secretárias, uma criação original dos anos 1990, do coletivo norte-americano feminista The Five Lesbian Brothers, que Maria Inês Marques encena em nova versão.

A peça passa-se na cidade fictícia de Big Bone, no estado de Oregon, e “conta a história de cinco mulheres que asseguram o trabalho administrativo numa grande fábrica de madeira”, lê-se na sinopse. “Confinadas a um escritório estéril e a um emprego que tem como principal função perpetuar o lucro do dono da empresa e alimentar os fetiches machistas dos funcionários, as mulheres criam um culto secreto que tem como suposta missão a reparação das injustiças de género na empresa, através do massacre mensal de um lenhador, na primeira noite das suas menstruções sincronizadas”, refere ainda o texto de apresentação. Descrita como “comédia negra" sobre temas como "o patriarcado, o feminismo, os papéis de género ou o capitalismo”, é interpretada, nesta versão, pelas atrizes Carolina Amaral, Crista Alfaiate, June João, Maria Jorge e Lígia Roque.



Depois de se ter estreado no Porto, a encenação de Maria Inês Marques para "As Secretárias" chega este fim de semana a Lisboa João Octávio Peixoto_TMP

8) Na margem Sul do Tejo, em Almada, o ciclo de concertos Há Música na Cerca propõe este sábado, a partir das 18h, uma atuação do trio liderado pelo experimentado pianista português João Paulo Esteves da Silva - figura proeminente do jazz e colaborador próximo de vários cantores nacionais, como Sérgio Godinho, Vitorino, Cristina Branco e Ricardo Ribeiro. O contrabaixista Omer Govreen e o baterista Samuel Rohrer completam o trio, em mais um destes “concertos ao pôr do sol”, de entrada livre, na Casa da Cerca - Centro de Arte Contemporânea. Na semana seguinte, o palco fica a cargo da pianista, compositora e produtora luso-angolana Gisela Mabel.

9) Em Loulé, para assinalar o Dia Mundial da Erradicação da Pobreza, que se "celebra" a 17 de outubro, a DeVIR, associação de atividades culturais, estreia, pelas 21h, no Cineteatro Louletano, uma adaptação muito livre do libreto da ópera Carmen de Bizet. "Neste espetáculo não há público, somos todos intérpretes. À volta do centro do palco, coberto com vestidos de sevilhanas muito coloridos, leem-se histórias de amor no feminino. Ouve-se música, excertos de versões da ópera entremeada com curtas projeções de vídeo e, dança-se muito", pode ler-se no comunicado enviado à imprensa. Os bilhetes custam 10 euros e podem ser reservados por telefone (289 400 820), e-mail (cinereservas@cm-loule.pt) ou comprados diretamente na bilheteira online.

10) No Porto, esta sexta e sábado, o Teatro Carlos Alberto será casa de Bonecos, a nova criação da Red Cloud Teatro de Marionetas, com texto de Jorge Louraço Figueira, encenação de Quico Cadaval e interpretação de Sara Henriques. Entre “novas” e “velhas” tecnologias, misturando palavra e movimento, além de música e cinema em direto, Bonecos apresenta-se como uma viagem pelos contos tradicionais africanos. O espectáculo é recomendado a crianças maiores de 6 anos e está marcado para sexta-feira, às 11h00 (sessão com interpretação em Língua Gestual Portuguesa) e às 15h00, e para sábado às 19h00.

11) Uma proposta musical para este sábado, em Braga? Também temos. O guitarrista, compositor e performer polaco Raphael Roginski apresenta-se no espaço cultural gnration para um concerto especial. Plays John Coltrane é o título do espetáculo, de revisitação, pela guitarra, do magistral universo musical legado pelo saxofonista americano de jazz John Coltrane (1826-1967), referência absoluta do género. Os bilhetes para o concerto, agendado para as 18h, custam €9.



O guitarrista Raphael Roginski atua em Braga este fim de semana D. R.

12) Em Lisboa, o músico guineense radicado em Portugal Kimi Djabaté apresenta-se este sábado, dia 18, na sala Voz do Operário, para um concerto de celebração de 25 anos de carreira que contará com convidados de peso: JP Simões, Márcia, Janeiro, Norberto Lobo, Karyna Gomes, Selma Uamusse, Patch di Rima e Maritza. Os bilhetes para o concerto, que deverá começar por volta das 21h30, custam €20.